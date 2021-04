Warum um die Autorenschaft von #allesdichtmachen so ein Geheimnis gemacht wird, bleibt angesichts der Selbstgerechtigkeit, mit der einzelne Akteure in der Öffentlichkeit auftreten, rätselhaft.

Inzwischen dürfte aber auch klar sein, dass #allesdichtmachen für ein „dezentrales Gruppenprojekt“ von Schauspielern, wie Brüggemann betont, zu gut orchestriert ist. Auch seine Behauptung, er selbst sei zu dem Projekt auch nur dazugestoßen, ist äußerst zweifelhaft.

Ein Schauspieler, der ebenfalls von Brüggemann angesprochen worden war und namentlich nicht genannt werden möchte, zeichnet ein völlig anderes Bild von der Entstehungsgeschichte.

Im Gespräch mit dem Tagesspiegel berichtet er, dass Brüggemann und die Regisseurin Jeana Paraschiva federführend bei der Durchführung gewesen seien. Demnach verschickten sie via Email eine Projektskizze, mit der sie die geplante Aktion erklärten. Im Anhang der Mail fand sich ein Dokument mit Texten, die wirkten, als seien sie größtenteils von Brüggemann verfasst worden. Der Angeschriebene konnte sich aus diesem Konglomerat ein Statement aussuchen, das er später vor der Kamera vortragen würde.

Ähnliches berichten die Schauspieler Richy Müller und Kida Ramadan. Auch ein Plan mit Drehorten und Zeitslots lag bereits zu diesem Zeitpunkt vor. An einem Wochenende im April sollten die Clips aufgenommen werden. Die Aktion #allesdichtmachen war so minutiös geplant wie eine „Tatort“-Produktion.

„Aufrechter Linker“ auf Abwegen

Eine eigene Themensetzung, so der Schauspieler, sei dabei offensichtlich aber nicht erwünscht gewesen, die Stoßrichtung war vorgegeben: die Lockdown-Maßnahmen der Regierung, das „Narrativ“ von Politik und Wissenschaft mit einer alternativen Erzählung „umzustoßen“, wie es Brüggemann im „Welt“-Interview ausdrückt. Hinter #allesdichtmachen steckt somit eine klare politische Agenda; die vielen Stimmen gehen vermutlich auf einen einzigen Autor zurück.

Viele der Beteiligten hätten das Ausmaß der Aktion nicht realisiert, erzählt der Schauspieler. Er habe Brüggemann immer als „aufrechten Linken“ wahrgenommen, der sich aber in den vergangenen Monaten der Pandemie „in dieses Thema absolut reingesteigert“ habe. Auf Twitter schreibt der Regisseur: „An einer Medienelite, die den immer härteren Lockdown fordert und jeden Kritiker mit Verweis auf volle Intensivstationen zum Abschuss freigibt, gibt es jede Menge zu kritisieren.“

Die Handschrift Brüggemanns ist bei #allesdichtmachen nicht nur an einzelnen Äußerungen zu erkennen. In den Einträgen seines Blogs „D-Trick“ benutzt er etwa, wie im Online-Statement ebenfalls vereinzelt zu beobachten, das „ß“ statt „ss“. Am deutlichsten aber verweist der Humor auf Brüggemann. Seine Neonazi-Komödie „Heil“ von 2015 löst vor dem Hintergrund von #allesdichtmachen viele Déjà-vu-Momente aus: in seinem Blick auf die mediale Kommunikation, aber auch in der diffusen politischen Haltung.

Angriff auf die gesellschaftliche Kommunikation

„Die Medien“ sind, ganz pauschal, schon länger Brüggemanns Zielscheibe. „Heil" ist wie ein Remix, der Film macht sich vermeintlich paritätisch über alle lustig: Neonazis, Antifa, Behörden, Medien. Am Ende weiß man nicht mehr, wo vorne und hinten, rechts und links ist. Es geht um einen Angriff auf Sinn und Vernunft, auf die Bedingungen, die ein Miteinander ermöglichen: Wenn Wahrheit und Lüge austauschbar sind, wird die Verständigung chaotisch.

Dass die Angriffsfläche seiner Witze die Kommunikation selbst ist, führt zurück zu seiner Aussage, dass #allesdichtmachen als „Parodie“ auf eine bestimmte „Art der Kommunikation“ gemeint sei. Die Medienkritik in „Heil“, von Brüggemann in Talkshow-Szenen überzeichnet, rekonstruiert die Thread-artigen Gesprächsverläufe, die er bereits vor sechs Jahren in der Netzkommunikation erkannt hat, nämlich „wie die Leute im Netz miteinander umspringen“.

Das Destruktive daran ist, dass Brüggemann die spezifischen Dynamiken von digitaler Kommunikation auf Twitter, Facebook oder Instagram in seinem Film auf den „analogen“ Austausch überträgt. Brüggemann verfilmt Facebook-Threads nicht, um vorzuführen, wie gefährlich diese Art von Sprechen ist, sondern um damit auch die Grenze zwischen „Wahr und Falsch“ zu verwischen.

Verbindungen ins Querdenker-Milieu

So gesehen kann man die Ironie in #allesdichtmachen tatsächlich als Angriff auf die gesellschaftliche Kommunikation bezeichnen. In Brüggemanns Worten: „das Narrativ umstoßen“, „verengte Diskursräume sprengen“. Wie die freigewordenen Räume dann abgesteckt und besetzt werden, haben die vergangenen Tage gezeigt: mit dem lange schon gehandelten „Framing“ und den diskursiven Spins von rechts.

Statt dass die Macher hinter #allesdichtmachen Verantwortung übernehmen für die Spaltung der Gesellschaft, an der sie mitwirken, springt die Debatte im "verengten" Diskursraum, der von rhetorischen Vogelscheuchen wie „Political Correctness“ oder „Cancel Culture“ abgesteckt wird, im Dreieck. Da darf dann ein Jan Josef Liefers in der aktuellen „Zeit“ noch mal sagen, dass er für sein Video zu DDR-Zeiten ins Gefängnis gewandert wäre. „DDR 2.0“. Doch solche Vergleiche verengen die Diskussion erst recht: Rechte Kulturkampffloskeln bestimmen, wie eine Gesellschaft sich verständigt.

In einem ähnlichen Tenor tönt Brüggemanns Twitter-Account. Am vergangenen Sonntag verbreitete der Filmemacher dort einen Link, der zur Homepage der sogenannten „Freien Linken“ führt. Und er staunte: „Man wundert sich ja über die wenigen Stimmen von links zur Lockdown-Politik, aber einige gibt es.“ Die Gruppierung ist unmittelbar mit den Corona-Protesten verbunden, aber alles andere als links.

Regelmäßig nimmt ein kleiner Block an „Querdenken“-Demonstrationen teil. Im Telegram-Kanal äußern sich Mitglieder teilweise antisemitisch, gleichzeitig werden Beiträge gepostet, die aus dem Umfeld des Hallenser Neonazis Sven Liebich stammen.

"Steckt euch eure Maskenpflicht in den Arsch"

Brüggemann liegt auch falsch, wenn er sich über den fehlenden linken Protest an den Corona-Maßnahmen wundert. Bereits Ende 2020 gab es in Berlin mehrere Demonstrationen der linken Szene, die sich für einen „solidarischen Lockdown“ einsetzten. In Reden wurde sich von „Querdenkern“ und „Maskenverweigerern“ distanziert. Die „Freie Linke“ gehört allerdings nicht in dieses Spektrum. Antifa-Gruppen kritisieren unter anderem die fehlende Abgrenzung nach rechts.

Die „Freie Linke“ ist nicht die einzige Schnittstelle Brüggemanns mit der Querdenker-Bewegung. Bis vor kurzem fand sich auf Soundcloud noch ein Song mit den Zeilen „Steckt euch euren Polizeistaat in den Arsch, steckt euch eure Maskenpflicht in den Arsch …“– inzwischen ist er gelöscht. Das Stück stammt von Brüggemann, der unter dem Pseudonym Noisy Nancy produziert. Eine ähnliche Version gehört zu den Gassenhauern der verschwörungsideologischen Gruppe „Freedom Parade“, die regelmäßig auf „Querdenken“-Demos gespielt wird.

Natürlich hat Brüggemann keine Kontrolle darüber, wer seine Songs covert. Aber es passt zu seiner verquasten Polemik, in der linke und rechte Positionen verschwimmen. Eine andere dubiose Figur in Brüggemanns Umfeld ist der Arzt und Publizist Paul Brandenburg. Nicht nur firmiert das Impressum ihrer beiden Webseiten unter demselben Postfach, Brüggemann gehört auch zu den Unterzeichnern eines Pamphlets der Initiative „1 bis 19“, der Brandenburg vorsitzt.

In „1 bis 19“ kommen Menschen mit ganz unterschiedlichem gesellschaftlichen Hintergrund zusammen, die die Rechtmäßigkeit der Corona-Maßnahmen infrage stellen. Auch in seinem Telegram-Kanal zeigt sich Brandenburgs Nähe zu Querdenkern. Er leugnet die Gefahr des Virus, bezeichnet die Maßnahmen als Weg in einen neuen „Totalitarismus“ und verbreitet einen Aufruf zu einer Corona-Demo vor dem Bundestag.

Krudes im seriösen Corona-Diskurs

Die Grenze von performativer Provokation und politischer Haltung ist bei Brüggemann, wie in seinen Filmen, schwierig zu entschlüsseln. In seiner Kritik an den Corona-Maßnahmen hat er wiederholt auch den Arzt Matthias Schrappe als Kronzeugen für eine verfehlte Corona-Politik zitiert.

Schrappe wird in Querdenker-Kreisen neben sogenannten Experten wie Klaus Stöhr oder Jonas Schmidt-Chanasit als Vertreter der No-Lockdown-Linie und als Fürsprecher einer „Durchseuchung“ hofiert – ist aber gar kein Virologe. Auch das Science Media Center, das in der Pandemie eine wichtige Rolle für die Wissenschaftskommunikation spielt, zählt Schrappe nicht zum Expertenkreis. Wissenschaft aber steht bei Brüggemann ohnehin nicht hoch im Kurs.

Das gilt auch für die österreichische Darstellerin Nina Proll, die ebenfalls ein Video für #allesdichtmachen produziert hat. Proll war bereits als Gast beim sogenannten „Corona-Ausschuss“ der Anwälte Reiner Füllmich und Viviane Fischer geladen, die in ihren Sitzungen regelmäßig Unwahrheiten zur Corona-Pandemie verbreiten und zudem der „Querdenken“-nahen Partei „Die Basis“ angehören.

Dass dieses krude Gedankengut dank der Aktion #allesdichtmachen nun von vorgeblich engagierten Prominenten in den seriösen Diskurs über die Corona-Politik getragen wurde, ist ein zweifelhafter Erfolg Brüggemanns. Um Lösungen ist es dabei nie gegangen, auch nicht um eine ernsthafte Auseinandersetzung.

Schon anlässlich von „Heil“ sagte Brüggemann über seine Strategie: „Man kann sich auf gar keine Seite schlagen, sondern einen Schritt zurücktreten und sozusagen meditativ den Diskurs betrachten, der kein Wahr und kein Falsch kennt, sondern wo alle nur fortwährend fröhlich aufeinander eindreschen. Dieser Standpunkt ist mir eigentlich sogar von allen der liebste.“ Auf Twitter verweist Brüggemann darauf, dass #allesdichtmachen großen Rückhalt in der Bevölkerung habe: „Und zwar ein paar Millionen.“