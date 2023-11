„Wetten, dass..?“ 2023 Das sind die Gäste für Gottschalks letzte Sendung heute

Deutsche Stars, garniert mit den Größen der US-amerikanischen Musikindustrie und etwas Hollywood-Glamour: Nach diesem Prinzip wurde seit jeher die Gästeliste von „Wetten, dass..?“ zusammengestellt. Daran wird sich in der Ausgabe am 25. November wenig ändern.

Ganz im Gegenteil werden auch hier Stars auftreten, die schon dabei waren, als „Wetten, dass..?“ noch auf Röhrenfernsehern in den Wohnzimmern der Bundesrepublik lief (mit einer Schüssel Salzstangen davor).

„Wetten, dass..?“: Die musikalischen Gäste am 25. November

Take That : Die 1990 gegründete britische Boygroup war schon mehrfach dabei, auch mit Sänger Robbie Williams, der diesmal fehlt.

: Die 1990 gegründete britische Boygroup war schon mehrfach dabei, auch mit Sänger Robbie Williams, der diesmal fehlt. Cher : Die 1946 geborene Pop-Ikone ist ebenfalls eine Art Dauergast und präsentiert am Samstag einen Song aus ihrem Weihnachtsalbum.

: Die 1946 geborene Pop-Ikone ist ebenfalls eine Art Dauergast und präsentiert am Samstag einen Song aus ihrem Weihnachtsalbum. Helene Fischer : Die Schlagersängerin war auch in Gottschalks Comeback-Sendung von 2021 mit von der Partie und kommt nicht allein.

: Die Schlagersängerin war auch in Gottschalks Comeback-Sendung von 2021 mit von der Partie und kommt nicht allein. Shirin David: Die 28-jährige Rapperin wird gemeinsam mit Helene Fischer auftreten und eine Version des Hits „Atemlos“ singen.

„Wetten, dass..?“: Die Wettpaten am 25. November

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović : Der Fußballweltmeister von 2014 kommt gemeinsam mit der French-Open-Gewinnerin von 2008, beide sind miteinander verheiratet.

: Der Fußballweltmeister von 2014 kommt gemeinsam mit der French-Open-Gewinnerin von 2008, beide sind miteinander verheiratet. Matthias Schweighöfer : Der Schauspieler hat im Kino und bei „Wetten, dass..?“ eine Art Dauerpräsenz entwickelt.

: Der Schauspieler hat im Kino und bei „Wetten, dass..?“ eine Art Dauerpräsenz entwickelt. Jan Josef Liefers und Stefanie Stappenbeck: Die Schauspieler sind dem ZDF-Publikum aus der Krimireihe „Rechtsanwalt Vernau“ bekannt, Liefers hat außerdem bereits mehrere „Wetten, dass..?“-Auftritte hinter sich.

Mit Ausnahme von Shirin David, Ana Ivanović und Stefanie Stappenbeck waren alle der Gäste schon bei „Wetten, dass..?“ zu sehen. Auf der Liste fehlen aber Dauergäste wie Peter Maffay, Herbert Grönemeyer, Elton John und Mariah Carey. Hier bleibt den Fans der ersten Stunde nur, auf Überraschungsauftritte zu hoffen, von denen vielleicht nicht mal Thomas Gottschalk bisher etwas weiß.

Ebenfalls fehlen wird Samuel Koch. Sein schwerer Unfall als Wettkandidat im Dezember 2010 ging als schwärzester Tag in die Geschichte von „Wetten, dass..?“ ein, Koch ist seitdem auf einen Rollstuhl angewiesen. „Ich hatte vor der Einladung eine Veranstaltung an einem Mannheimer Gymnasium zugesagt. Das hat mir die Entscheidung abgenommen“, sagte der 36-Jährige über seine Absage für Gottschalks letzte Sendung.

„Wetten, dass..?“ in Zahlen Thomas Gottschalk moderierte die Sendung mehr als 150-mal.

Peter Maffay ist am häufigsten aufgetreten (17-mal), Udo Jürgens und Herbert Grönemeyer kommen jeweils auf 15 Besuche.

Die Kandidaten und Kandidatinnen absolvierten mehr als 1000 Wetten. Dabei kamen vor allem Gläser (10.077), Kerzen (8432) und Eier zum Einsatz (898).



Gottschalk über seinen Abschied

Gottschalk hat mit der Deutschen Presse-Agentur über seinen Abschied gesprochen. Dabei zieht der Showmaster kurz vor seiner letzten „Wetten, dass..?“-Show ein Fazit mit gemischten Gefühlen. „Die Zeiten ändern sich, und ich habe die besten erlebt“, sagte er.

Der für seine Schlagfertigkeit berühmte und für manche flapsige Gags kritisierte Moderator ergänzte: „Ich feuere ja immer aus der Hüfte, aber inzwischen überlege ich schon mal, bevor ich etwas sage.“

Insgesamt blickt Gottschalk der Show gelassen entgegen: „Dieses Mal bin ich entspannter denn je, denn rausschmeißen können sie mich ja nicht mehr.“ Das ZDF zeigt Gottschalks letztes „Wetten dass..?“ am Samstag ab 20.15 Uhr aus Offenburg.

Bis dahin hat der 73-Jährige nach eigenen Worten noch ein Ziel: „Ich hungere mich gerade in meine Show-Klamotte rein, und es besteht Hoffnung, dass ich es schaffe!“

Das „Wetten, dass..?“-Comeback 2021 aus Nürnberg sahen fast 14 Millionen Menschen. 2022 waren etwa 10,1 Millionen Zuschauer vor den Fernsehgeräten dabei. Wie es mit der Show nach Gottschalks Abschied weitergeht, ließ der Sender bislang offen.

Insgesamt 26 Prozent der Deutschen gaben in einer Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov an, „Wetten, dass..?“ ansehen zu wollen. 19 Prozent planen demnach, am kommenden Samstag live zuzuschauen. Sieben Prozent wollen die Show zwar ebenfalls sehen, aber zu einem anderen Zeitpunkt via ZDF-Mediathek.

Die große Mehrheit von 64 Prozent verpasst hingegen Gottschalks Abschied von „Wetten, dass..?“ nach mehr als 150 Ausgaben. Elf Prozent wussten es noch nicht oder machten keine Angabe.

Vor allem bei den mittleren Altersgruppen haben Gottschalk und seine Show scheinbar Fans: Am häufigsten sagen 25- bis 34-Jährige (32 Prozent) sowie 35- bis 44-Jährige (31 Prozent), dass sie die letzte Sendung in Offenburg schauen wollen. Und es lassen sich mehr Männer begeistern: Unter ihnen wollen 29 Prozent einschalten, bei den Frauen sind es nur 22 Prozent. (Tsp/dpa)