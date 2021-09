Der Mercury Prize für das britische Album des Jahres geht an die 21-jährige Musikerin Arlo Parks, die am Donnerstag Abend für ihr Debüt „Collapsed In Sunbeams“ ausgezeichnet wurde.

Sie setzte sich unter anderem gegen Celeste, Laura Mvula, Mogwai, Nubya Garcia und Wolf Alice durch.

Der seit 1992 vergebene mit 25.000 britischen Pfund dotierte Preis, den schon Bands wie die Arctic Monkeys, The XX, Alt-J oder auch Michael Kiwanuka gewonnen haben, wurde im Hammersmith Apollo in London verliehen.

Laudatorin Annie Mac sagte über die Jury-Entscheidung: „Dies ist eine Künstlerin, die demonstriert, wie man in einer Welt des extrovertierten Lärms auf leise Weise stark ist, und die Pluralität des zeitgenössischen britischen Lebens in seinen Songs gekonnt widerspiegelt.“

Bei der Gala im vollbesetzten Saal spielte Arlo Parks begleitet von einer großen Band ihre aktuelle Single "Too Good", die sich auch auf dem Album befindet. (Tsp)