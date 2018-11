Der 9. November war der Auslöser des Holocaust. In dieser Nacht ist vielen in der Bevölkerung bewusst geworden, was da im Gange ist. Juden waren ja zuvor schon durch Gesetze eingeschränkt, aber in dieser Nacht wurde alles ein ganzes Stück spürbarer. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn einfach der Laden oder das Haus zerstört werden und der gesamte Besitz weggenommen wird. Heutzutage wird der Antisemitismus oft mit Israel-Kritik vermischt. Man muss unterscheiden, ob es ganz klar judenfeindlich ist, also gegen die Juden als Volk gerichtet ist, oder gegen die Religion. Darunter würden ja die Angriffe auf das israelische Restaurant in Chemnitz oder auch in Berlin fallen. Woran liegt das? Vielleicht, weil die Erinnerungskultur vernachlässigt wird oder weil junge Leute heute kein Bewusstsein mehr haben für die Schoah. Es gibt aber eine Pflicht, weiterhin zu erinnern.

Es wird nicht genug aufgeklärt über das Judentum, das jüdische Volk und über den Staat Israel. Das darf nicht nur auf den Holocaust reduziert werden. Wir hatten mal einen Schulausflug in eine KZ-Gedenkstätte im Elsass, das war mir eher unangenehm, weil meine Mitschüler sich so komisch verhalten haben. Sie haben die ganze Zeit beobachtet, wie ich reagiere.

In der Pogromnacht haben viele Menschen einfach zugeschaut, was man den Juden angetan hat. Das darf sich nie wiederholen. Man muss sich aktiv einsetzen für die Rechte der Mitmenschen, das ist die Pflicht in der Demokratie. Und es ist egal, ob es sich um ein jüdisches oder ein muslimisches Restaurant handelt.

Ich habe ein ELES-Stipendium. Wir sind 300 jüdische Stipendiaten, und jeder lebt das Judentum anders aus. Ich bin in einem orthodox orientierten Haushalt aufgewachsen, wir haben immer den Schabbat eingehalten und alle Regeln der Feiertage geachtet. Ich esse auch koscher. Aber das machen nur die wenigsten jungen Juden in Deutschland.

Alissa Frenkel (22) ist in Frankreich aufgewachsen. Seit 2014 lebt sie in Deutschland und hat an der Uni in Freiburg ihren Abschluss in Geschichte und Politologie gemacht.

Protokolliert von Hella Kaiser.