Geboren bin ich in Brasilien, seit vier Jahren lebe ich in Deutschland. Meine Familie war damals rechtzeitig geflohen, manche nach Israel, in die USA oder eben nach Brasilien. Ich bin sehr dankbar dafür, dass das Land meine Familie aufgenommen hat.

Bei der ehemaligen Synagoge in Potsdam war ich mal bei einer Gedenkfeier anlässlich der Pogromnacht 1938. Dass man am 9. November der Pogromnacht gedenken sollte, ist eine Selbstverständlichkeit, genauso wie wir den Fall der Mauer am selben Tag selbstverständlich feiern sollten. Beides gehört zum allgemeinen Gedächtnis des Landes. Geschichtsbewusstsein ist wichtig für die Zukunft.

Es gibt eine allgemeine Hysterie, dass aufgrund der Vorfälle in Chemnitz jetzt Gefahr droht, dass Deutschland rassistisch wird. Es ist unakzeptabel, dass ein jüdisches Restaurant attackiert wird, genauso wie ein Angriff von kapitalismuskritischen Linksradikalen auf ein Luxuslokal. In beiden Fällen muss der Rechtsstaat eingreifen.

Natürlich entsteht Angst bei solchen Angriffen, aber es hängt von der Sozialisierung ab, wie stark die ist. Ich bin in Brasilien aufgewachsen. Da hat man manchmal Angst, auf die Straße zu gehen – nicht weil man Jude ist, sondern weil man fürchtet, attackiert zu werden, weil jemand die Pistole zückt und Geld will. Da ist es egal, ob ich eine Kippa trage oder nicht.

Ich trage keine Kippa, denn es ist ein Zeichen von Religiosität. Und ich möchte keine tragen, bloß um zu überprüfen, ob man hier Angst haben muss. Aber es ist lächerlich, dass Menschen immer noch Angst haben müssen, eine Kippa zu tragen. Dass manche Menschen denken, Juden hätten kein Recht zu leben, wird man wohl nicht ändern können. Diese Leute kann man nicht mit Argumenten überzeugen. Da muss der Rechtsstaat handeln.

Ich bin fest davon überzeugt, dass Deutschland sehr sicher ist und sehr gut funktioniert. Man lebt hier in einer sehr komfortablen Situation. Rassistische Strömungen müssen wir im Keim ersticken. Wie wir das machen, ist eine Frage der Politik.

Yan Wissmann (26), in Belo Horizonte geboren und aufgewachsen. Er studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.