Im Hauptprogramm findet sich kein Film aus China. Wegen der politischen Situation dort? 2019 musste Zhang Yimous „One Second“ kurzfristig gecancelt werden, weil die Behörden ihn nicht freigaben.

CHATRIAN: Die Folgen sind nicht für uns schwerwiegend, sondern für die Filmemacher. In China hörte ich häufig: Der Film ist nicht fertig – weil die Freigabe durch die Behörden heute erheblich länger dauert. Im Ausland kann man einen Film ohne „Drachensiegel“ zeigen, aber damit bringt man sich um einen Kinostart in China. Ich freue mich, dass Jia Zhangkes neuer Dokumentarfilm in den Berlinale Specials läuft.

Wie stellt sich das Festival auf die Gefahren des Coronavirus ein?

RISSENBEEK: Wir beobachten die Entwicklungen und stehen in engem Austausch mit dem Robert Koch Institut und den Berliner Gesundheitsbehörden. Erste Maßnahmen für den Festivalbetrieb umfassen zusätzliche Handhygiene-Angebote sowie die Festlegung von Meldewegen, falls es während des Festivals Verdachtsfälle geben sollte. Wie sich die Situation von China-Reisenden entwickelt, ist momentan noch nicht absehbar. Da müssen wir abwarten.

Jury-Präsident ist Jeremy Irons, einer der renommiertesten britischen Schauspieler, aber als Wahl für ein Festival, das sich für Diversität stark macht, nicht unbedingt offensichtlich. Seine konservative Meinung zu gesellschaftlichen Themen wie Homo-Ehe und Abtreibung ist bekannt.

CHATRIAN: Ich verstehe diese Kritik, aber er hat seine lange zurückliegenden Äußerungen längst revidiert. Ich verehre Jeremy Irons, er hat in seiner Karriere die unterschiedlichsten Charaktere verkörpert. Ich vertraue seinem Urteilsvermögen. Selbst als „alter weißer Mann“ – zu der Sorte gehöre ich auch bald – wird er die Bandbreite unserer Filme zu schätzen wissen. Ich gehe doch nicht ins Kino, um mich selbst zu sehen. Es geht um mein Gegenüber, nicht um mich. Den Film einer Frau oder eines queeren Regisseurs kann ich genauso bewerten, genießen und unterstützen. Wenn der wichtige Aspekt der Diversität mein einziges Kriterium bleibt, wäre das nicht zielführend. Ich hätte gerne eine afrikanische Produktion im Wettbewerb gezeigt. Aber wenn wir nur deswegen den sehr schönen Film „Eyimofe, This Is My Desire“ aus Nigeria ins Rampenlicht zerren, täten wir dem Regisseur keinen Gefallen. Er läuft im Forum.

Der britische Schauspieler Jeremy Irons (71) wird Jurypräsident der 70. Berlinale. Foto: Antonello & Montesi

Den Goldenen Ehrenbären erhält Helen Mirren. Auch eine tolle Schauspielerin, aber sie kommt wie Irons aus Großbritannien.

CHATRIAN: Man kann nicht genug gegen den Brexit protestieren!

Locarno hat mit Themen-Retrospektiven Furore gemacht. Warum widmen Sie im ersten Berlin-Jahr die Retro King Vidor, einem klassischen Hollywoodregisseur?

CHATRIAN: Wir haben in Locarno auch Lubitsch, Minnelli oder Preminger Retrospektiven gewidmet. King Vidor war für einen Studioregisseur sehr experimentell. Ich lasse nichts auf ihn kommen.

2019 war die Retro sehr umfänglich, auch deshalb laufen dieses Jahr 60 Filme weniger, „nur“ 340. Werden sie öfter gezeigt? Sie brauchen ja die Ticket-Einnahmen.

RISSENBEEK: Wir wollen nicht weniger Vorführungen anbieten. Aber mehrere Filme haben Überlänge, das reduziert die Programmplätze. Das Cinestar fällt weg, dafür kommen mehrere Cubix-Säle und die Akademie der Künste hinzu. Wir werden sehen, wie es sich am Ende rechnet.

Signor Chatrian, Ihre Familie lebt im Aostatal. Zieht sie bald nach Berlin?

CHATRIAN: Es ist kompliziert, wir haben noch keine Entscheidung getroffen.

Und wie erklärt ein Festivalleiter seinen Kindern seinen Job?

CHATRIAN: Als mein Sohn noch klein war, erzählte er den Nachbarn, dass sein Vater den ganzen Tag auf der Couch sitzt und Filme guckt. Eine stark vereinfachte Darstellung, aber ich hatte nichts dagegen einzuwenden.