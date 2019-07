Welche Bedeutung die Marae für die Kultur im polynesischen Dreieck zwischen Neuseeland und Hawaii, zwischen Tahiti und Osterinseln haben, das wurde ab 1900 intensiv erforscht. Marae sind Kultstätten, Versammlungsplätze, Hier feierte man Feste. Hier berieten die Arioi, die oft als Geheimgesellschaft bezeichnet werden, die man aber auch Adel oder Kriegerkasten nennen könnte. Hier wurden Allianzen mit benachbarten Inseln geschmiedet.

Hohe Priester leiteten die Treffen, um die Götter auf die Erde zu bitten, deren Anwesenheit man mit hölzernen Statuen evozierte. Auf dem Marae Taputaputea opferte man Zeit Oro, einem Kriegs- und Fruchtbarkeitsgott, dem auch Menschen dargebracht wurden. Raiatea war erst kurz vor Cooks Ankunft von den Bewohnern der Nachbarinsel Bora Bora, 46 Kilometer entfernt, erobert worden

Marae waren an jene Clans gebunden, die in den keineswegs egalitären, vielmehr sehr hierarchischen Gesellschaften Polynesiens die regionale Herrschaft innehatten. Als Cook nach seinem Marae gefragt wurde – ein Chief ohne Marae war nicht vorstellbar – gab er den Namen seiner Pfarrei in London an. Es gab große und kleine Marae. Es gab Marae mit einer einzigen Plattform aus Koralle und Vulkangestein, aber auch stufenpyramidenförmige mit zehn Stufen.

Missionare hatten die Kulte verboten

Niemand weiß heute, wie viel Marae es je auf den Inseln Polynesiens gegeben hat, es müssen Hunderte gewesen sein. Wiewohl die Abstammung auf Tahiti patrilinear organisiert war, hatten Frauen hoher Abstammung bedeutenden Einfluss, sie galten als Königsmacherinnen. In den 1950er Jahren restaurierte man erstmals auf Tahiti einen Marae, nachdem diese fast in Vergessenheit geraten waren. Einige waren mit Kirchen überbaut oder von Missionaren gleich ganz zerstört worden, viele wurden vom Dschungel überwuchert.

Von den Kolonialmächten entsandte Missionare hatten die Kulte verboten. Heute werden allein auf den tahitischen Inseln Dutzende Marae mit allen archäologischen Finessen erforscht, sind diese Erinnerungsorte der polynesischen Gesellschaften, die weltweit Beachtung finden.

Die historisch bedeutendste polynesische Kultstätte ist der Marae Taputapuatea auf der Insel Raiatea, die ein Paradies für Backpacker ist. Dessen Gründung wird in das 14. Jahrhundert datiert. Hier haben sich, so heißt es, Seefahrer aus Polynesien regelmäßig getroffen, trotz riesiger Entfernungen. Zu Cooks Zeiten trafen sich wohl nur noch die Bewohner der tahitischen und umliegenden Inseln. Cook erinnert sich: „Am Mittag des 24. Mai ankerten wir im Hafen der Insel Raiatea. Auf dem Strande lagen eine Menge von Kanus, und jede Hütte beherbergte soviel Menschen als sie fassen konnte. Es waren Arioi, Mitglieder jener Gesellschaft, die eng zusammenhält und die hier eine ihrer Zusammenkünfte veranstaltete. Sie ziehen zuweilen von einer Insel zur anderen, schmausen, zechen und geben sich Ausschweifungen hin.“

Zwei Marae sind nun Weltkulturerbe

Es soll auf Raiatea Akademien gegeben haben, in denen mündlich Navigation gelehrt wurde, denn eine Schrift gab es nicht. Von den Navigationskünsten der Tahitianer hat Cook auf seiner ersten Reise, die er noch ohne Chronometer bewältigen musste, erheblich profitiert. Einer der im Rang hoch stehenden Priester-Navigatoren, Tupaia aus Raiatea, lotste die Cookschen Schiffe bis nach Neuseeland, 4 000 Kilometer entfernt, wo der Tahitianer sich ob der Verwandtschaft der polynesischen Sprachen mit deren Bewohnern unterhalten konnte.

Die auf Bitten Cooks gezeichnete Seekarte des Tupaia hat damals viele Gelehrte beindruckt. Auch die Forsters. In den vergangenen Jahren hat man an der Universität Potsdam intensiv über diese Karte geforscht. Auf der zweiten Reise, diesmal mit den Forsters, benötigte Cook keinen indigenen Navigator mehr. Ihm stand erstmals ein Chronometer zur Verfügung, mit dessen Hilfe er die Längengrade schneller berechnen konnte.

Zwei Marae sind nun Weltkulturerbe, einer auf Raiatea, einer in Wörlitz – 16000 beziehungsweise 130 Kilometer von Berlin entfernt, das an Forster denken sollte, wenn es Humboldt feiert.

Schloss Wörlitz, D-06785 Oranienbaum-Wörlitz, Di-So 10-18 Uhr. Tel: 034905/4090. Der von Frank Vorpahl herausgegebene Katalog „Georg Forster – Die Südsee in Wörlitz“ ist im Hirmer Verlag erschienen und kostet 39, 90 €.