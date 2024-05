Zukunftsübungen in den Deichtorhallen „Das Trauma hängt uns nach wie Staub“

Ein abgedunkelter Raum mit leiser Musik. Über den Boden bewegt sich ein weißer Lichtkegel im Rhythmus eines tanzenden Paares. Ein langsamer, zärtlicher Foxtrott zu „Easy Come, Easy Go“, gesungen von Al Bowlly 1934. Die belgische Künstlerin Edith Dekyndt entwickelte die gleichnamige Arbeit für das einstige Grand Café de Saint-Nazaire in der kleinen französischen Hafenstadt, von der die transatlantischen Ozeandampfer abfuhren. Ein Ort des Abschieds, für einen letzten Tanz derjenigen, die ins Exil gingen, oft auch auf der Flucht vor nationalsozialistischer Verfolgung.

Es ist eine berührende, poetische Installation in der Ausstellung „Survival in the 21st Century“ in den Hamburger Deichtorhallen. Sie Schau wirft Fragen nach Überlebenstechniken im 21. Jahrhundert vor dem Hintergrund aktueller Krisen auf.

Blick in die Ausstellung „Survival in the 21st Century“. © ©Deichtorhallen Hamburg, Foto: Henning Rogge

Der Titel ist eine Adaption des Buches „Survival in the 21st Century: Planetary Healers Manual“ von Viktoras Kulvinskas aus dem Jahr 1975, das sich als Handbuch für ressourcenschonende Ernährung und Anwendung traditioneller Kulturtechniken zur planetarischen Heilung verstand. Drei Jahre zuvor war der alarmierende Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit erschienen, der voraussagte, dass es zur globalen Katastrophe kommen werde, wenn die Konsumgesellschaft weiterlebt wie bisher.

Der Mensch verändert die Natur unwiederbringlich

Für die Hamburger Ausstellung haben die Kuratoren Nicolaus Schafhausen und Gregor Dietz untersucht, welche Antworten die Kunst geben kann. So wurden rund vierzig Künstlerinnen, Künstlern und Kollektiven unterschiedlicher Generationen und Nationalitäten bestimmte Fragestellungen zugeordnet. Etwa „Was ist Erinnerung?“ oder „Was ist Kolonialismus?“.

Die Ausstellung Survival in the 21st Century, Deichtorhallen Hamburg, noch bis 5. November 2024. Mehr Infos: deichtorhallen.de

Aus der indigenen Perspektive der nordamerikanischen Urbevölkerung werden bei dem Kollektiv „New Red Order“ und ihrer elektronisch animierten satirischen Installation „Dexter und Sinister“, ein sprechender Baum und Biber zu Symbolen der kolonialen Vertreibung durch europäische Siedler. Davor steht aus aktuellem Anlass ein signalrotes pro-palästinensisches Manifest des Kollektivs, von dem sich die Deichtorhallen zwar per Wandtafel distanzieren, diesem jedoch, mit Verweis auf die Kunstfreiheit, eine Bühne geben. Einige der Künstlerinnen und Künstler hatten im Zuge des Boykott-Aufrufs „Strike Germany“ ihre Ausstellungsteilnahme zurückgezogen, aus Protest gegen die Nahost-Politik der deutschen Regierung und des Umgangs mit israelkritischen Äußerungen in Kulturinstitutionen.

Skulptur von James Bridle (vorne) und eine Installation von Edith Dekyndt (hinten). © ©Deichtorhallen Hamburg, Foto: Henning Rogge

Der Verschränkung historischer Schuld mit deren Auswirkungen auf die Gegenwart widmet sich auch die Installation „How Do You Spell Change“ der afrodiasporisch-britischen Künstlerin Lubaina Himid, die 1954 in Sansibar geboren wurde und in London aufwuchs. Von der Decke hängen beschriftete Fahnen herab, die koloniale Unterdrückung mit aktuellem Alltagsrassismus verknüpfen. Etwa mit der Frage „Why are you looking?“. Der verwendete Stoff ist Kanga, der als traditionell ostafrikanisch gilt. Es ist jedoch ein Textil, dass in der Kolonialzeit in Europa hergestellt und in den kolonialen Gebieten verkauft wurde.

Koloniale Unterdrückung einseitiges Argument

Einen anderen Umgang mit kolonialen Traumata der Inuit bietet die Installation der 1993 im Norden von Kanada geborenen nicht-binären Inuvialuk-Künstler*in Kablusiak: „Ookpiks“ versammelt mit weichem Stoff und Fell überzogene Kuschelwesen, die dazu bestimmt sind, vom Publikum gestreichelt zu werden, um ein Gefühl von Frieden und Trost zu vermitteln. Kablusiak nutzt Humor, um sich aus der Opferrolle zu befreien. Das Risiko sei, so die Künstler*in, dass der Kolonialismus zur Achse werde, um die alles kreise. „Dass wir traumatisiert waren oder sind, wird zur Grundlage für unsere Ansprüche auf politische und ästhetische Autorität in den Augen des Siedlerpublikums. Das Trauma hängt uns nach wie Staub.“

Das palästinensisch-französische Architekturbüro AAU Anastas, das gemeinsam mit dem britischen Architekturkollektiv Assemble eingeladen ist, hatte ebenfalls über ihre Teilnahme vor dem Hintergrund von „Strike Germany“ diskutiert, möchte jedoch über die Kunst in einen Dialog eintreten. Die von Assemble Co-Gründerin Maria Lisogorskaya installierte Arbeit „Sculpture Garden Bethlehem, 5000 BC, 2021, 2023, 2025, tbc“ hinterfragt Gestein als Symbol kultureller Techniken, geologischem Gedächtnis und Baumaterial für Gemeinschaften.

Wie können Kulturen erhalten bleiben?

Wie kriegsbedingte Zerstörung von Kulturgütern sich auf diese auswirken, thematisiert die Installation „curtain call, variations on a folly“ („Bühnenabgang, Variationen eines Irrsinns“) des iranisch-kanadischen Künstlers Abbas Akhavan, der sich mit Architektur als sozialem Raum befasst. Am Beispiel des 2015 vom IS zerstörten 2000-jährigen Tempels von Palmyra, re-inszeniert Akhavan dessen Säulengang in Originalgröße als Bühnenbild vor einem Greenscreen, der in Produktionsstudios für austauschbare Hintergrundbilder verwendet werden kann. Nachgebildet mittels eines 3D-Druckers nicht aus dem vermeintlich „ewigen“ Material Stein, sondern aus einfachem Lehmstroh. So verschiebt er die Wahrnehmung durch die Manipulation von Zeitlichkeit, Materialität und Kontext.

Dass Überlebensstrategien durch Versöhnung und ein Neudenken von Traditionen gebildet werden können, zeigt der Film „Love and Joy and Power, Trans Youth Prom“, Washington D.C. 2023, der 1965 in Ohio geborenen US-Künstlerin Andrea Bowers. Sie dokumentiert Transgender-Jugendliche, die mit ihren Familien am 22. Mai 2023 aus den gesamten Vereinigten Staaten nach Washington gekommen waren, um auf den Stufen des Obersten Gerichtshofs symbolisch einen typischen amerikanischen Abschlussball zu feiern. Hintergrund waren 1.006 neue transfeindliche Gesetzesentwürfe, die allein zwischen 2021 und 2023 in den Parlamenten der Bundesstaaten eingebracht worden waren.

Auch die Serie des 1996 in Israel geborenen und in Berlin lebenden Fotografen Shlomo Pozner befasst sich mit Traditionen und deren Wirksamkeit. Aufgewachsen in einer ultraorthodoxen Gemeinde, verhandelt er in seiner Arbeit Fragen zu Identität, Judentum und Migration. Die Serie „Shabbes“ zeigt leere Tische und Geschirr vor und nach dem traditionellen Schabbat-Essen als Ausdruck von Familie und Gemeinschaft.

So ist es immer wieder das Zurückgehen zu Erinnerungen und die Suche nach bereits bewährten kulturellen Praktiken, um Gegenwarts- und Zukunftsstrategien zu entwickeln. Was ist Zeit? Was ist Schönheit? Was ist Zivilisation? Die Ausstellung kann diese Fragen nicht beantworten, aber die Kunst entwirft Möglichkeitsräume, die durch begleitende Workshops vertieft werden können. Als Begegnungsort für Fürsorge und Dialog. Gerade in Zeiten der Krise.