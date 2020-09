Nun wollte sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz den Bilderschatz von Marx sichern. Zur Erwerbung für die eigenen lückenhaften Bestände fehlte ihr jedoch das Geld. Wissend um dieses Dilemma öffentlicher Häuser, hatte Marx unter Obhut von Heiner Bastian seine Sammlung ohnehin so angelegt, dass sie den Ansprüchen einer Institution entsprechen würde. Der Bauunternehmer wurde nun unter anderen Vorzeichen zum Motor für die Entwicklung einer Immobilie: der Umwandlung des Hamburger Bahnhofs in ein Museum der Gegenwart, das 1996 eröffnete – mit der Sammlung Marx als Dauerleihgabe. Das bisher so gut wie vergessen an der deutsch-deutschen Grenze schlummernde Gebäude erwachte zu neuem Leben, heute ist es das bedeutendste Museum zeitgenössischer Kunst der Republik. Marx schuf die Voraussetzungen .

Acht Jahre später folgte Friedrich Christian Flick mit seiner Sammlung (die er jetzt allerdings wieder aus Berlin abzieht). Marx betrachtete sie damals mit einer gewissen Ambivalenz, zog sie doch die Aufmerksamkeit von seinen Gaben ab, für deren Großformate eigens die Grande Galerie am Nordflügel angefügt worden war. Und sie verschob den Akzent der Ausstellungen stärker in Richtung Aktualität. Dieser Konflikt – angeheizt durch Heiner Bastian als im Haus waltender Gastkurator und streitbarer Schutzpatron der Marx-Kollektion – schwelte weiter, bis zur zweimaligen Drohung des Sammlers, seine Werke wieder abzuziehen. 2007 trennte sich Bastian von Marx. Der Sammler und der Hamburger Bahnhof einigten sich nun darauf, dass die Werke nicht länger exklusiv gezeigt werden durften, sondern auch zusammen mit Museumsbeständen.

"Das Kapital" von Beuys, seine letzte Übergabe: Das Moderne-Museum wurde deshalb umgeplant

Seitdem war es ruhiger geworden um Marx. Vor fünf Jahren hatte er einen letzten großen Auftritt, wieder mit Beuys: mit der Übergabe des Schlüsselwerks „Das Kapital Raum 1970 – 77“, eine 30 Objekte umfassende Installation, vom Konzertflügel bis zu beschrifteten Schiefertafeln. Mit dem für einen zweistelligen Millionenbetrag erworbenen Ensemble unterstrich der Sammler nochmals sein Engagement für das künftige Museum des 20. Jahrhunderts. Zugleich demonstrierte er seinen Geltungsanspruch, denn der Zuwachs machte entsprechende Umplanungen für das neue Museum von Herzog de Meuron erforderlich.

Welche Bedeutung Erich Marx für die Staatlichen Museen hat, wird ersichtlich, wenn das Museum des 20. Jahrhunderts in vier Jahren fertiggestellt ist, wie es optimistisch beim ersten Spatenstich hieß. Allzu sicher sollte man sich da jedoch nicht sein.

Der Sammler und seine Ehefrau Violetta Wojnowski bei einem Galadinner 2004. Foto: imago images/Tinkeres

Die Sammlung wird inzwischen von einer Stiftung betreut, welcher Marx’ Sohn Axel vorsteht. In einem Interview mit der Fotografin Herlinde Koelbl sagte sein Vater einmal, dass er immer eine gute Nase dafür gehabt habe, was gehen könnte. Das Gespür hatte ihn allerdings bei seinem eigenen Anwalt verlassen, dem er zuletzt Veruntreuung in Millionenhöhe zum Vorwurf machte. Zwei Mal erging deshalb Haftbefehl gegen den Anwalt; auch Marx’ Lebensgefährtin soll an den Abzweigungen aus der Vermögensgesellschaft beteiligt gewesen sein.

Erich Marx ging es um das Wohl der Kunststadt Berlin, so SPK-Präsident Hermann Parzinger

In jedem Vertrag, den er mit der öffentlichen Hand geschlossen habe, sagte er Koelbl damals, gebe es eine Klausel, dass er zurücktreten könne, wenn etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht erledigt sei. Dieses Damoklesschwert hängt immer noch über der Sammlung, Verzögerungen im Museumsbau sind vorauszusehen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz muss nun mit den Rechtsnachfolgern verhandeln. Wie der Stand der Dinge ist, dringt naturgemäß nicht nach draußen.

„Für uns war er nicht nur ein bedeutender Sammler, sondern ein Mäzen, dem es auch um das Wohl der Kunststadt Berlin ging“, sagte Stiftungspräsident Hermann Parzinger nun zum Tod des am Mittwochabend mit 99 Jahren im schweizerischen Grindelwald verstorbenen Sammlers. Möglich, dass auch die Sorge dahinter steht, wie es mit dem Museum der Moderne weitergeht. Erich Marx aber bleibt mit seiner Kunst ein Mann des Jahrhunderts.