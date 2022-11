Künstler Jon Rafman Technologie sind wir selbst

Heute klingt die utopische Hoffnung geradezu ironisch, die eine ganze Generation Anfang der 1990er Jahre auf das World Wide Web gesetzt hat. Statt den freien Zugang zu Wissen und Informationen zu ermöglichen, die Welt transparenter und demokratischer zu machen, ist das Internet heute selbst ein kaum durchschaubarer, von Schranken durchzogener Raum. Was also, wenn der höchste Fortschritt in der Geschichte, verkörpert durch die wichtigste Technologie der Gegenwart, von einem Mittel größerer Freiheit zu einem Mittel größerer Beherrschung geworden ist?

Der Begründer des World-Wide-Web selbst, Tim Berners-Lee, beispielsweise kämpft seit mehr als einem Jahrzehnt gegen staatliche Zensur, Überwachung und den Verlust der Netz-Neutralität infolge der Zentralisierung des Internets in den Händen von Facebook, Google und Twitter. Auf einem anderen Feld geht die sogenannte Post-Internet-Kunst ähnlichen Fragen nach. Das sehenswerte Werk des Videokünstlers Jon Rafman etwa ist erklärtermaßen ein Versuch das Internet zu entschlüsseln, den Sinn des Daten-Overloads im Virtuellen zu dechiffrieren. „Es gibt zunehmend mehr menschliche Interaktionen, jedoch immer weniger Bedeutung“, sagte Rafman, der gegenwärtig im Schinkel Pavillon und in der Galerie Sprüth Mager in Berlin ausstellt.

Mit internationale Soloausstellungen in etlichen Städten von New York bis Mailand, diversen Kunstpreisen, sowie der künstlerischen Begleitung der Sommershow des Pariser Moderhauses Balenciaga 2019 gehört der 40-jährige Kanadier seit einem halben Jahrzehnt zu den wichtigsten Vertretern der Gegenwartskunst. Der Künstler wurde Ende der Nullerjahre erstmals einer größeren Öffentlichkeit durch seine Zusammenstellung von bizarren Screenshots bekannt, die er zufällig beim Durchstöbern von Google Street View erstellte: Bilder von Festnahmen, von Kindern, die in zerfallen Häusern spielen oder einem, der seine umfangreiche Staubsauger-Sammlung im Vorgarten präsentiert.

Rafman habe für sein Werk „Nine Eyes of Google Street View“ jahrelang die Welt bereist, ohne sich von seinem Schreibtisch zu entfernen, heißt es auf der Homepage der Galerie Sprüth Magers, die Rafman in ihren Galerien weltweit vertritt und auch in Berlin gegenwärtig sein Werk „Counterfeit Poast“ ausstellt. Alle Videos von Rafman können online kostenlos gestreamt werden, frei nach Tim Berners-Lees Motto „das Internet ist für alle“. Es empfiehlt sich jedoch, die Videos als Installation in einer Galerie zu sehen, wo das Zusammenspiel von Räumlichkeit und Akustik die Wirkung der Filme entfaltet.

Seine Werke begreift Rafman als „anthropologische Untersuchung“ moderner Subjektivität, deren Zeugnisse die digitale Welt der Bilder, Videos, Applikationen und Geschichten sind. Immerhin findet womöglich der bedeutungsvollere Teil unseres Lebens online statt: Menschen, die sich noch nie gesehen haben, verlieben sich „alle elf Minuten“, leben buchstäblich in Foren und Online-Gaming-Communities, verdanken ihren über Jahre gepflegten Social-Media-Accounts den Arbeitsplatz oder verlieren eben diesen wegen eines gehässigen Kommentars auf Twitter.

Dagegen erscheint das frühere Internet der 1990ern und frühen 2000ern als chaotischer, anarchischer Ort mit wenig Regeln und größerer kreativer Freiheit. Rafman vergleicht die großen Tech-Konzerne Google und Facebook etwa mit gigantischen Blockbauten, die die Reste mittelalterlicher Stadtstrukturen unter sich verschwinden lassen. Die Entwicklung vom frühen Web 1.0 zum gegenwärtigen Web 3.0 rekapituliert die Industrialisierung, den Schritt vom Handwerk zur Fließbandproduktion der Massenmedien. Verspätet, so scheint es, setzen sich online dieselben undurchdringlichen gesellschaftlichen Verhältnisse der realen Welt fort.

Nicht bei der Technologie, sondern den gesellschaftlichen Verhältnissen, in die das Internet eingespannt ist, wäre nach Rafman die Ursache für diesen Niedergang zu suchen. Den digitalen Phänomenen ist dabei nur schneller anzumerken, was für Gesellschaft insgesamt gilt: Sie sind künstliche Produkte, nicht aus einer als fix vorgestellten menschlichen Natur entsprungen. Der Videokünstler hat nach seinem Bachelor in Philosophie und Literatur am renommierten School of the Arts Institute in Chicago bei Chris Cutrone studiert, dem gegenwärtig wohl wichtigsten Vertreter der Kritischen Theorie von Walter Benjamin und Theodor W. Adorno. Die geschichtsphilosophischen Einfluss sind in seinem Werk spürbar.

Rafmans Interesse gilt den bedrückenden Nischen und vorindustriellen Resten des Internets. Unter dem Schutz der Anonymität leben Menschen dort eine seltene Freiheit aus, programmieren eigene virtuelle Welten und gestalten eigene Subkulturen, die offen durch Zügellosigkeit und völlige Asozialität ihren Fluchtversuch aus dem Gefängnis gesellschaftlicher Zwänge belegen. Wie in der realen Welt nehmen wir online Rollen ein, die jedoch zumindest dem Potential nach frei von funktionalen Zuweisungen – der Rolle im Job, in der Familie, im Freundeskreis etc. - sein könnten. Vielleicht besteht gerade darin die fast magische Anziehungskraft der Onlinewelt auf eine Gesellschaft, die die Suche nach Bedeutung zur Identitätssuche verklärt und auf die einzelnen Individuen abgeschoben hat.

Entsprechend drastisch wirken sich die Forderungen der realen Welt an die Menschen aus, eine „authentische“ Repräsentation mit Klarnamen und privaten Einblicken auf Social Media aufzubauen. Wo die Masken fallen, entsteht das Glashaus. Darin floriert die gegenseitige Überwachung der Vielen, die jedes Übertreten gesellschaftlicher Normen so ahndet wie in der Realität und entsprechend längst gelehrt hat, sich online so zu verhalten, wie sonst nur vor den unmittelbaren Augen der gesellschaftlichen Autorität - ganz gleich, ob die heute nur noch von der Masse, der großen Öffentlichkeit verkörpert oder vom dem Imago des Vaters. Mit der freiwillige Selbstüberwachung auf Facebook und Co. erkaufen die Teilnehmer den voyeuristischen Einblick ins Leben der Anderen.

Der Protagonist in Jon Rafmans Kurzfilm „Punctured Sky“ versucht aus dem Glashaus zu entkommen. Mit verhängnisvollen Folgen flieht er in immer verschrobene Winkel der digitalen Welt. Reale Interaktionen kann er nicht mehr von virtuellen Chats mit computergesteuerten Bots unterscheiden. Unaufhaltsam entfremdet er sich selbst von engsten Familienangehörigen. Sein Leben selbst ist ein Spiel geworden, indem er sich auf höheren Mission befindet: Der nostalgischen Suche nach einem verschollenen Videospiel seiner Kindheit. Völlig vereinsamt, adipös, in seinen Exkrementen lebend, halb Mensch, halb Schwein, irrt er als Held seines eigenen surrealen Horror-Abenteuers zwischen Simulation und Realität umher.

Was bemitleidenswert und absurd genug klingt, erscheint in der Installation zugleich als Sinnsuche. Der namenlose Protagonist will mehr als nur Gamer sein und den Zweck der eigenen Überstunden im Digitalen, die sein Leben füllen, verstehen. Im Tausch gegen Isolation und Verwahrlosung erkauft er die Teilnahme an einer in der realen Welt blockierten Freiheit. Oder zumindest die Hoffnung auf diese, denn ob das gesuchte mythische Spiel überhaupt je existiert hat, bleibt in der parabelhaften Videoinstallation unklar, die passenderweise in den dunklen, katakombenartigen Kellerräumen des Schinkel Pavillon in Berlin zusammen mit dem längeren Film „Minor Daemon“ von Rafman noch bis Jahresende gesehen werden kann. Nostalgie nach einem Ort, der nur als Potential im frühen Internet aufgeblitzt ist, aber womöglich nie war.

Die ambitionierten Kunstwerke Rafmans sind keine witzigen Abgesänge auf die Zivilisation. Sie versuchen bei aller Kritik an der Regression von Subjektivität in der Moderne die untergründige, nicht enden wollende Suche nach sublimer Erfahrung aufzuspüren. Die bedrückende Atmosphäre beim fast schon metaphorischen Gang in den Keller des Schinkel Pavillon unterstreicht das Schicksal des Protagonisten. Seine Tragik besteht darin, die virtuelle Welt so ernst zu nehmen wie ihr utopisches Versprechen Anfang der 1990er Jahre. Nur so jedoch kommt der Namenlose, statt einfach nur sein Leben abzusitzen, zu den seltsamen poetischen Begegnungen.

Seinen Kritikern aus der Kunstszene gilt Rafmans Kunst zum Teil als moralisch fragwürdig und obszön. Rafman selbst habe schlicht zu lange und zu tief die hässlichen Seiten des Internets durchsurft. Was aber, wenn nicht Rafmans Kunst, sondern unsere Gesellschaft, deren Daten und Techniken Rafman gesammelt und zu einer Art an Wagner erinnerndes Gesamtkunstwerk komponiert hat, verdreht ist? Was wenn Schicksale wie die in „Punctured Sky“ repräsentativer für unsere Gegenwart sind als die Abendnachrichten?

