Lauterbachs Krankenhausreform So viele Kliniken müssen schließen

Karl Lauterbach hatte sich etwas vorgenommen für die erste Debatte seiner Krankenhausreform im Bundestag. „Ich höre oft, dass diese Reform die ländliche Versorgung gefährdet“, sagte der SPD-Politiker. „Das Gegenteil ist der Fall.“

Seit Wochen grummelt es in Deutschlands dünn besiedelten Regionen. Kommunalpolitiker wie Bürger fürchten, dass bald die „kleine Klinik vor Ort“ schließen muss. Diesem Eindruck wollte Lauterbach am Donnerstag mit so vielen Argumenten wie möglich widersprechen – weshalb er seine Redezeit am Ende um eine Minute überzog, wie Bundestagsvizepräsident Wolfang Kubicki (FDP) streng anmerkte.

Vor allem Landkliniken könnten profitieren

„Wenn die Reform nicht käme“, sagte Lauterbach, „würden 25 Prozent von Deutschlands Krankenhäusern in die Insolvenz gehen“. Mit den neuen Finanzierungsregeln hingegen würden Kliniken künftig bis zu 60 Prozent ihrer Einnahmen dafür erhalten, dass sie die Versorgung etwa in der Frauen- und Kinderheilkunde sicherstellen. Davon würden insbesondere Landkliniken mit geringen Fallzahlen profitieren.

Allein die Länder dürften festlegen, welche Behandlungen die Klinken anbieten müssen. Damit könnten sie die medizinische Versorgung auf dem Land sicherstellen. Für den Bund sei dabei nur eine Sache unverhandelbar: die Behandlungsqualität.

CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge antwortete Lauterbach darauf mit einem zur geflügelten Redewendung gewordenen Satz des Fußballers Andreas Möller. Lauterbach habe offensichtlich „vom Feeling her ein gutes Gefühl“. Nicht nur die Opposition im Bundestag moniert schon lange, dass Lauterbach bisher trotz Zusicherungen keine konkrete Prognose dafür vorgelegt hat, wie sich die neuen Finanzierungsregeln mit Fall- und Vorhaltepauschalen auf Deutschlands Kliniklandschaft auswirken werden.

Erwartet wird, dass viele der rund 1900 Krankenhäuser schließen müssten oder sich in sogenannte sektorübergreifende medizinische Versorgungszentren verwandeln könnten. Aber um welche es sich genau handeln wird, ist völlig offen.

Vor allem deshalb lehnen auch die Länder, die eigentlich für die Krankenhausplanung zuständig sind, Lauterbachs Reform derzeit geschlossen ab – obwohl auch in den Ländern der Bedarf veränderter und optimierter Versorgungsstrukturen unstrittig ist.

Deutlicher als Lauterbach wird zeitgleich zur ersten Lesung im Bundestag der Gesundheitsökonom Boris Augurzky vom RWI Essen. In der Berliner Messe – rund acht Kilometer vom Bundestag entfernt – stellte der Forscher, der zu Lauterbachs Beratern gehört, den neuen Krankenhaus-Rating-Report vor. Darin skizziert er erstmals ausführlich, wie sich Deutschlands Krankenhauslandschaft nach der Reform verändern könnte.

Zehn Prozent der Häuser waren im „roten Bereich“

Die Ausgangslage ist dabei düster: Im Jahr 2022 befanden sich laut dem Report zehn Prozent der Häuser im „roten Bereich“ mit erhöhter Insolvenzgefahr. Ohne die geplanten Maßnahmen, so Augurzky und sein Team, dürfte im Jahr 2030 fast jedes zweite Krankenhaus mit einer erhöhten Insolvenzgefahr konfrontiert sein.

Schon jetzt schreibt fast ein Drittel der Krankenhäuser auf Konzernebene einen Jahresverlust. Ohne Reform würde der Anteil zeitnah auf rund 70 Prozent steigen, so die Autoren der Studie. Maßgeblich für die schlechte wirtschaftliche Lage der Kliniken sei wie im Vorjahr der Rückgang der Corona-Ausgleichszahlungen bei einer nach wie vor geringen Bettenauslastung von rund 70 Prozent und inflationsbedingt steigenden Kosten.

Lauterbach will mit seiner Reform nun 50 Milliarden Euro für den Umbau der Krankenhäuser bereitstellen – finanziert von den Ländern und den Beitragszahlern der Gesetzlichen Krankenkassen. Mit dieser Summe könnten dem Krankenhaus-Bericht zufolge viele kleine Kliniken zu einem neuen größeren Klinikum mit besserem Leistungsangebot zusammengelegt oder zu hybriden ambulant-stationären Versorgungszentren umgebaut werden.

184 Krankenhausstandorte mindestens würden durch die Reform wegfallen

Die Anzahl der Krankenhausstandorte in Deutschland könnte so um mindestens 184, ohne Zählung der hybriden Strukturen sogar um 532 Standorte reduziert werden.

Es ist diese Zahl, die Lauterbach bisher wohl auch deshalb nicht nennt, um den Widerstand gegen seine Reform nicht weiter anzufachen. Doch Augurzky hält diese Strukturbereinigung letztlich für notwendig – allein deshalb, weil es für die gegenwärtige Krankenhauslandschaft künftig nicht genügend Personal geben würde.

Den Ländern bietet sein Forscherteam zumindest eine positive Aussicht: Sobald die Reform greift und sich allmählich nachhaltige Strukturen einstellen, heißt es in dem Report, könnte den regionalen Akteuren deutlich mehr Gestaltungsfreiheit gewährt werden. Die passende Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung vor Ort wäre dann wieder vor allem Sache von Ländern und Kommunen.