Lehrerverteilung Besorgte Reaktionen aus den Brennpunkten

Die Entscheidung von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU), die Lehrkräfteverteilung neu zu regeln, hat Zustimmung, aber auch Sorge ausgelöst. Nach ersten positiven Reaktionen seitens der Vereinigungen von Sekundarschulen und Gymnasien am Dienstag meldeten sich nach der GEW weitere kritische Stimmen zu Wort, darunter der Landeselternausschuss, Grüne und die Interesenvereinigung Berliner Schulleitungen (IBS).

Sie befürchten, dass nun Lehrkräfte Verträge mit Mangelschulen lösen werden, weil nachgefragte Schulen, anders als zuvor von der alten SPD-Spitze entschieden, doch wieder alle Stellen besetzen dürfen. Zurvor mussten sie einen Teil ihrer Stellen zugunsten der besonders schlecht ausgestatteten Bezirke frei lassen und durften daher nur 96,3 Prozent der Stellen besetzen.

Die IBS-Vorsitzende Karina Jehniche hatte zwar im Vorfeld das Steuerungsverfahren kritisiert. Jetzt aber sei es zu spät, das Ganze zurückzunehmen, meint sie. Schließlich sei das nächste Schuljahr mitsamt den Einstellungsprozessen fast abgeschlossen. Jehniche leitet eine Schule in Spandau – einer der Bezirke, die von der Steuerung profitieren sollten. Sie befürchtet, dass Lehrkräfte abspringen werden: „Überall wird der Topf wieder aufgemacht“, lautet ihre Erwartung, die von vielen Kollegen geteilt werde. Vor allem die Randregionen hätten nun „ganz schlechte Karten“. Günther-Wünsch rechtfertigte den späten Zeitpunkt damit, dass sie ja noch nicht einmal drei Wochen im Amt sei, das Thema dann aber sofort aufgegriffen habe. Nach den notwendigen rechtlichen Prüfungen habe sie dann die Entscheidung „so zügig wie möglich umgesetzt“.

Die Vereinigung der Berliner Grundschulleitungen begrüßte am Donnerstag „generell“ die Rücknahme der Stellenzuweisungsbegrenzung auf 96,3 Prozent. Auch in Zeiten von Personalmangel sei diese Begrenzung „das falsche Zeichen gewesen. Der gewünschte Erfolg sei dann auch „größtenteils ausgeblieben“. Speziell an den Grundschulen seien in den besonders belasteten Regionen „nicht wirklich“ mehr ausgebildete Kräfte angekommen, berichtet der Verbands-Co-Vorsitzende Stefan Witzke. Allerdings könne es nun passieren, dass Bewerberinnen und Bewerber kurzfristig von ihren Zusagen zurücktreten – um an ihre ursprüngliche Wunschschule zu gehen, die nun doch wieder Kräfte einstellen könne. (sve)