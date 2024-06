Leute TV-Koch Ramsay nach schwerem Fahrradunfall: Tragt einen Helm

Sichtlich von einem schweren Fahrradunfall gezeichnet, hat der britische Starkoch Gordon Ramsay zum Tragen von Fahrradhelmen aufgefordert. «Ganz ehrlich: Ich habe Glück, dass ich jetzt hier bin», sagt der 57-Jährige mit zittriger Stimme in einem Videoclip, den er bei Instagram veröffentlichte.

Seine Ärzte seien fantastisch gewesen. «Aber ganz ehrlich: Ihr müsst einen Helm tragen», betonte Ramsay. Es sei egal, dass Helme teuer sind, wie kurz die Strecke ist, ob es um Erwachsene geht oder um Kinder. «Das ist wirklich wichtig.» Dazu postete der TV-Koch ein Foto seines demolierten Fahrradhelms.

Der Unfall ereignete sich vor wenigen Tagen im US-Bundesstaat Connecticut, wie Ramsay sagte. Details nannte er nicht. Es seien keine Knochen gebrochen, und er habe auch keine anderen schweren Verletzungen erlitten. «Aber ich bin ein bisschen zerschrammt und sehe aus wie eine lila Kartoffel.» In dem Video zieht Ramsay seine Kochjacke hoch und enthüllt einen riesigen blauen Fleck über seinem Rippenbogen.

«Ich bin allen Ärzten, Krankenschwestern und dem Personal des Lawrence + Memorial Hospital in New London dankbar, die sich um mich gekümmert und mich untersucht haben, aber am dankbarsten bin ich meinem Helm, der mir das Leben gerettet hat», schrieb Ramsay in einem Statement. Er ist ein begeisterter Radfahrer und Triathlet.

