Samay erlebt seine Erweckung in einem klapprigen alten Kino namens Galaxy. Das Publikum ist voll bei der Sache. Es gibt Szenenapplaus für den Bollywood-Film über die Göttin Mahakali, manche lassen sich auch zu einem spontanen Tänzchen hinreißen. Samay jedoch hat nicht nur Augen für das, was sich auf der Leinwand abspielt. Der Neunjährige (Bhavin Rabari in seiner ersten Rolle) schaut hinauf zum Vorführraum, von wo das Licht in den Saal dringt. Dieser Blick zurück ist entscheidend in „Das Licht, aus dem die Träume sind“, denn fortan will Samay nicht einfach nur möglichst viele Filme sehen. Er will die Funktionsweise der Projektion verstehen.

Samay und seine Freunde wachsen im ländlichen Nirgendwo des indischen Bundesstaats Gujarat auf, eine Zugfahrt von der Schule und dem nächstgelegenen Kino entfernt. Sie möchten „das Licht einfangen“, wie sie es nennen. Erst schauen sie durch farbiges Glas und beobachten, wie die Sonne Schatten über die Wände wandern lässt. Dann klauen sie Filmrollen aus einem Lager am Bahnhof und werkeln mit Einfallsreichtum darauf hin, selbst einen Film zu zeigen. Da trifft es sich gut, dass sich Samay mit dem Vorführer des Galaxy anfreundet. Fazal (Bhavesh Shrimali) macht ihn mit dem Wunder der Projektion vertraut.

„Das Licht, aus dem die Träume sind“ spielt im Jahr 2010. Regisseur Pan Nalin, der auch das Drehbuch geschrieben hat, wagt einen hemmungslos nostalgischen Blick zurück in eine Zeit, in der nicht nur das indische Kino an der Schwelle zur Digitalisierung stand. Als ein 35mm-Film noch durch eine Maschine schnurrte, und ein Lichtstrahl die Einzelbilder zum Tanzen brachte.

Einschlafen neben dem ratternden Projektor

Dafür wählt Nalin Bilder von großer Symbolkraft. Die Liebe zum Kino ist bei ihm wörtlich zu nehmen, wenn der Junge in einer Szene den Projektor umarmt – nicht die einzige, die an Giuseppe Torantores „Cinema Paradiso“ denken lässt. Überhaupt webt Nalin etliche Verweise in die Filmgeschichte ein. Einmal schläft Samay neben dem sanft ratternden Projektor ein, begleitet von Richard Strauss’ „Also sprach Zarathustra“, das bereits Stanley Kubricks „2001“ untermalte. So wird der Maschinenraum des Kinos buchstäblich zur Traumfabrik.

Man hat die Geschichte von „Das Licht, aus dem die Träume sind“ natürlich schon in etlichen Variationen im Kino gesehen: Ein Junge entdeckt seine Leidenschaft, stößt bei seinen Eltern aber auf Unverständnis. Pan Nalin erzählt sie in leuchtenden Farben, mit zügigen Schnitten und Bollywood-Soundtrack. Wenn Samay mit Sonnenbrille im Vorführraum tanzt, stehen die Zeichen voll auf Feelgood-Film.

In der Ausgestaltung des Coming-of-Age-Konflikts bleibt er jedoch erstaunlich unscharf. Die Figur des mürrischen Vaters gewinnt kaum Konturen. Seine Vorgeschichte als Viehzüchter, der von seinen Brüdern übers Ohr gehauen wurde, klingt lediglich kurz an. Auch Richa Meena in der Rolle der Mutter muss wenig mehr leisten, als milde lächelnd die schönsten Speisen zu kochen, die Kameramann Swapnil S. Sonawane im Instagram-Look dampfen lässt.

Spannender wird der Film dort, wo Nalin den gesellschaftlichen Umbruch in Indien thematisiert. Die Bevölkerung unterteile sich in jene Menschen, die Englisch sprechen, und solche, die es nicht tun, erklärt Samays Lehrer (Alpesh Tank). So stark der technische Fortschritt aber auch ins Land drängt: In der Provinz macht er nicht Halt – genauso wenig wie die neuen E-Züge, die einfach durch den Bahnhof hindurchrauschen, an dem Samays Vater Tag für Tag seinen Tee verkauft. Die Ankündigung, dass ihm die Erlaubnis für den Stand entzogen wird, kann er nicht lesen. Sie ist auf Englisch.

So bekommt Samays Wunsch, einen eigenen Projektor zu bauen, eine besondere Dringlichkeit. Die Szene, in der die Kinder das erste Mal anderen Dorfbewohner:innen einen Film zeigen, untermalt mit eigenen Soundeffekten und Dialogen, ist die schönste von Nalins Liebeserklärung an die Kraft des Kinos. Sie fängt nicht nur die beglückende Wirkung des kollektiven Sehens ein, sondern auch die Bedeutung, die das Zeigen von Filmen haben kann. Gerade im kulturellen Brachland, in dem der Zug zum Galaxy nicht mehr hält.