Von einem kleinen Plattenladen in Berlin-Kreuzberg bis in das Studio des legendären Salif Keïta, der „Goldenen Stimme“ der malischen Popmusik, in Kalabancoro am Rande der Hauptstadt Bamako. Die Entstehungsgeschichte des Albums „Mali 70“ von dem Berliner The Omniversal Earkestra, das vor drei Jahren beim aufopferungsvollen Münchner Label Trikont erschien, ist lang und gewunden. Ein klassischer Bildungsroman im besten Wortsinn, von einer Gruppe Profimusikern aus dem Jazz- und Klassikbereich, die beim Diggen in Plattenstapeln eine Epiphanie hatten. In dem gleichnamigen Dokumentarfilm von Markus CM Schmidt wirkt der Entschluss der Musiker, sich auf die Spuren jener Musik zu begeben, die sie bei ihren wöchentlichen Auftritten auf Berliner Bühnen nachspielen, eher aus einer Stammtischlaune heraus geboren. Kurz darauf stehen sie in „Le Mali“ in einer verkehrsreichen Straße in Ségou.

Die malische Popmusik der 1960er Jahre gehört zu den wichtigsten und schönsten Schätzen, die im Zuge des Reissue-Booms globaler Popmusik in den vergangenen zwanzig Jahren geborgen wurden. Bis zum Militärputsch 1968 existierte eine lebhafte Livemusik-Szene, von Dienstag bis Sonntag seien eine einzige Party gewesen, erzählt der Musiker ________ in „Le Mali 70“. Der Filmemacher Markus CM Schmidt ist bereits vor ____ Jahren mit seinem Dokumentarfilm „Mali Blues“ in diese Welt eingetaucht.