„Martin Wagner und das Neue Berlin“ Die Werke des Dirigenten der Weltstadt

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Sein Neuköllner Hauptwerk ist die Hufeisensiedlung in Britz, die er gemeinsam mit Bruno Taut schuf. Auch der U-Bahnhof Hermannplatz und das Karstadt-Gebäude sind Teil seiner Stadtplanungen. Jetzt widmet sich eine Ausstellung im Rathaus Neukölln dem Architekten und Berliner Stadtbaurat Martin Wagner (1885 - 1957). Titel der Schau: „Der Dirigent der Weltstadt – Martin Wagner und das Neue Berlin“. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Falscher Fisch: Jugendkulturprojekt Schlesische 27 baut altes Fischrestaurant zum Stadtlabor um

Wegen hygienischer Mängel: Gesundheitsamt bricht Begehung im Vivantes ab

Eine-Welt-Zentrum „Berlin Global Village“ eröffnet

Stolpersteinverlegung für Friedrich Rehmer in der Hufeisensiedlung

Bauprojekt Ringbahnhöfe: Warum passiert da nichts?

Vom Rudower Dorfkern bis zum Herero-Stein auf dem Friedhof Columbiadamm: Tag des offenen Denkmals in Neukölln

Anmeldestart zum KinderKulturMonat

Leonid Keller in der Kiezkapelle

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

„Gemeinsame Sache“: Die Freiwilligentage kommen auch nach Reinickendorf

Lange Wartezeiten, viele Schwänzer in den Bürgerämtern

Bürgerinitiative Zabel-Krüger-Damm veröffentlicht offenen Brief an Franziska Giffey und Bettina Jarasch

Der Aktionsfonds macht’s möglich: Förderung von Projekten im Lettekiez

Was sind Ihre Erfahrungen bei der Wohnungssuche in Berlin?

Tag des offenen Denkmals in der Humboldt-Bibliothek

Von „Spielen wie früher“ bis „Gruuhuuselparty“: Anmeldungen für KinderKulturMonat gestartet

Berliner Jazzcombo kommt ins Kulturhaus Centre Bagatelle

Gemeinnütziger Kinderflohmarkt im Schulhof Borsigwalder Grundschule

Einmalige Einblicke beim Tag des Friedhofs in Frohnau

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Pauline Faust:

Jung und muslimisch in Berlin: Was junge Muslime in der Hauptstadt bewegt

Neue Stolpersteinverlegungen in Moabit

Grundschule am Nordhafen eröffnet

Mitte erhebt keine Gebühren für Veranstaltungen im öffentlichen Raum

Mokka-Milch-Eisbar: Ehemals beliebter Jugendtreff zerfällt

„Ich habe Knast“: Soziale Kunstaktion am Spittelmarkt

Kunst in den Gerichtshöfen Wedding

„Festival of Animation Berlin“ in Mitte mit kostenfreien Angeboten für Kinder

Tag der Zivilcourage am Leopoldplatz

Feiern in Französisch und Deutsch: Centre Français de Berlin feiert Städtepartnerschaft Paris-Berlin

Geführte Fahrradtour: Raus in die Stadt

Mensch und Biene kennenlernen im Joachim-Fahl-Haus

Wohnungssuche in Berlin

