Bei den am Dienstagabend in Hamburg verliehenen Lead Awards wurde die Chefredaktion des Tagesspiegel mit dem Gold-Preis in der Kategorie "Zeitung regional" ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung werden jährlich besondere Leistungen bei der Gestaltung und Themenkomposition von Medien und die besten Blattmacher geehrt. In diesem Jahr war das nach Meinung der Jury das Duo aus Lorenz Maroldt und Stephan-Andreas Casdorff, der im September aus der Chefredaktion zu den Herausgebern der Zeitung gewechselt hat.

"Die Mittel des Blattmachers voll ausschöpfen, Aufmerksamkeit schaffen, den Ton angeben" – das hätten die beiden Journalisten beim Tagesspiegel jahrelang bespielhaft vorexerziert, begründete die Jury ihre Entscheidung. Besonderes Lob erfuhren die Sonderseiten der Zeitung, etwa zum Christopher Street Day oder zur Bundestagswahl mit Texten von Exiljournalisten aus Diktaturen über das Geschenk, frei wählen zu dürfen.

Die Silber-Preis ging an Torsten Kleditzsch von der "Freien Presse Chemnitz" – auch für die Berichterstattung anlässlich der rechten Aufmärsche nach dem Tod eines 35-Jährigen in der Stadt. Bronze teilten sich Michael Bröcker von der "Rheinischen Post" und Lars Haider, Chefredakteur beim "Hamburger Abendblatt."

Lorenz Maroldt (links) und Stephan-Andreas Casdorff Foto: Kai-Uwe Heinrich

Neue Konzepte

Insgesamt wurde der Lead Award in sieben verschiedenen Bereichen vergeben. Unter den überregionalen Zeitungen entschied sich die Jury für die „Bild am Sonntag“. Chefredakteurin Marion Horn habe einen neuen Ton in den Boulevard gebracht „und aus der ,BamS' eine relevante, ernstzunehmende Zeitung gemacht." Silber in der Kategorie bekamen Kurt Kister und Wolfgang Krach für die "Süddeutsche Zeitung", Bronze gewann Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der "Zeit".

Mehr zum Thema Galerie Crone in Berlin Die erstaunlichen Wandlungen des Markus Peichl

Im vergangenen Jahr war die Vergabe der Lead Awards unter anderem aus Finanzierungsgründen ausgeblieben. Die Pause wurde genutzt, um die Preisverleihung umzustrukturieren. Bislang wurden mit dem Preis vor allem ganze Redaktionen ausgezeichnet. In diesem Jahr sollte laut Organisator Markus Peichl vor allem individuelle "Leistung und Beharrlichkeit" gewürdigt werden. Teil der geänderten Ausrichtung war ein neueingeführter Preis für innovative Magazinprojekte. Bekommen hat ihn Ricarda Lang vom "Flaneur"-Magazin.