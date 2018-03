„Bitterer Sieg für Merkel – AfD ist drittstärkste Kraft“, dazu die geschlossenen Augen der Kanzlerin, ein gequältes es Lächeln, sie will es nicht wahrhaben - mit dieser großen Optik eröffnete der Tagesspiegel seine Bundestagswahlausgabe vom 25. September 2017. Diese Ausgaben wurde nun von der renommierten Society for News Design (SND) in der Kategorie BreakingNews" mit dem „Award of Excellence“ ausgezeichnet, einer der weltweit höchsten Auszeichnungen im Bereich Infografik/Datenvisualisierung.

Einen weiteren Award in der Kategorie "Illustration" erhielt die Reisfeld-Illustration in der Tagesspiegel-Mehr-Berlin-Ausgabe vom 5. August 2017. Die SND ist eine internationale Organisation mit mehr als 2600 Mitgliedern in den Vereinigten Staaten, Kanada und mehr als 50 anderen Ländern. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit den visuellen Journalismus zu fördern. (Tsp)