Wenn eine „Erotik-Ikone“ auf einen ehemaligen Sportstar, einen Schlagersänger und mehrere Casting-Show-Absolventen trifft, dann steht fest, dass RTL die finale Liste der Kandidaten für die Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bekannt gegeben hat. Das 13. Dschungelcamp im fernen Australien startet am 11. Januar. 2018 siegte Jenny Frankhauser, die Halbschwester von Daniela Katzenberger, bei dem Fernsehspektakel.

Der mit 77 Jahren älteste Teilnehmer jener Mixtur aus hämischen Sprüchen der Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich und insektenstrotzenden Spiel-Herausforderungen heißt Tommi Piper, ist 77 Jahre alt und wurde als Stimme der beliebten 80er-Jahre Serienfigur „Alf“ bekannt. Ebenfalls zur seriösen Fraktion zählen der 74-jährige Schlagersänger und Produzent Peter Orloff („Ein Mädchen für immer“) und die Bob-Olympiasiegerin von 2006 Sandra Kiriasis. Ebenfalls 44 Jahre alt ist die Schauspielerin Doreen Dietel, bekannt aus der BR-Soap „Dahoam ist Dahoam“ und der deutschen „Playboy“-Ausgabe von Juni 2007.

Kamerawirksam mit breiter Brust

Für Freizügigkeit stehen die 58jährige Sybille Rauch („Eis am Stil“) sowie Leila Lowfire, 25. Die „Sex-Expertin“ machte 2015 durch ihre Facebook-Kritik unter dem Hashtag #nippelstatthetze auf sich aufmerksam. Seine breite Brust präsentiert gerne auch der selbsternannte Selfmade-Millionär Bastian Yotta, 25.

Vor allem aber rekrutiert RTL diverse Campteilnehmer aus hauseigenen Casting-Shows. Die 30-jährige Evelyn Burdecki schied 2017 früh in der Kuppel-Show „Bachelor“ aus. Domenico De Cicco, 35, kam in der „Bachelorette“ immerhin bis zur vorletzten Runde. Aus „Germany’s Next Topmodell“ verschlägt es die 31-jährige Gisele Oppermann in den Dschungel. Und vom „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Ensemble stammt Felix van Deventer, 22, der dort die Rolle des Jonas Seefeld spielt. Vom Schwestersender Vox holt sich RTL Chris Töpperwien. Diesmal verschlägt es den 44-jährigen Auswanderer nach Australien. Kurt Sagatz