Es ist eine prominente Neubesetzung: Philipp Lahm wird das ARD-Team zur Fußball-Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis zum 15. Juli in Russland verstärken. Dafür schafft das Erste das neue Format „Weltmeister im Gespräch“. Das teilte die Sendergruppe am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ZDF in Hamburg mit.

Mit dem Mannschaftskapitän von 2014 soll WM-Moderatorin Jessy Wellmer „neue und spannende Blickwinkel auf die Geschehnisse rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland“ werfen. Diese sollen aufgrund seiner Erfahrungen bei Fußball-Großereignissen – und dabei besonders der WM von 2014 – weit über den Sport hinausreichen.

Scholl-Nachfolge nur halb geklärt

Die Nachfolge von ARD-Fußballexperte Mehmet Scholl bleibt hingegen nur halb gelöst. Im Wechsel mit Thomas Hitzlsperger werden nun Stefan Kuntz und Hannes Wolf an der Seite von Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel die Live-Spiele im Ersten analysieren und bewerten. Stefan Kuntz war als Spieler Europameister 1996 und hat 2017 das deutsche U21-Team trainiert. Hannes Wolf schaffte 2017 mit dem VfB Stuttgart den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga und wurde anschließend als „Trainer des Jahres“ ausgezeichnet.

Das zentrale Studio mit den Moderatoren und Experten, den zentralen Planungsredakteuren und nahezu allen Entscheidungsträgern befindet statt in Moskau in Baden-Baden am Sitz des SWR. „Gemeinsam am Ball“ heißt die Devise von ARD und ZDF, die wie bei der Winter-Olympiade ein gemeinsames Nationales Sendezentrum in Deutschland nutzen. Damit soll unter anderem „der nötige journalistische Abstand zu einer durchaus umstrittenen Veranstaltung in einem entsprechend umstrittenen Ausrichterland“ symbolisiert werden.

Nur Kommentatoren und Reporter vor Ort

Vor Ort sind Kommentatoren, Live-Reporter sowie für die ARD Gerhard Delling, der vom Quartier der deutschen Mannschaft berichtet. Als Kommentatoren des Ersten sind Steffen Simon, Gerd Gottlob und der Endspielreporter beim Titelgewinn 2014 Tom Bartels dabei, sein WM-Debüt wird Florian Naß beim Spiel Japan-Senegal haben.

„Wir werden die Qualität unserer Berichterstattung auch mit dieser Sparanstrengung in Personal, Produktion und Technik weiter auf dem hohen Niveau halten, das unsere Zuschauer gewohnt sind“, sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey und verspricht: „Wir werden über die Präsentation des Live-Sports hinaus immer auch einen kritischen Blick auf die aktuelle politische Situation in Russland werfen.“

Das ZDF setzt bei der Einordnung der Spiele auf die bewährte Kombination von Moderator Oliver Welke und Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn. Weitere Experten sind Taktikkenner Holger Stanislawski und Trainer Urs Meier. Auf Sebastian Kehl, der als Leiter der Lizenzspielerabteilung zu Borussia Dortmund zurückgehrt, muss das ZDF jedoch als Experte verzichten.

An den Kommentatoren-Mikrofonen sitzen Béla Réthy, Oliver Schmidt, Claudia Neumann und Martin Schneider. Den direkten Draht zur deutschen Mannschaft hat erneut Katrin Müller-Hohenstein.

Bei Sky in Ultra-HD

ARD und ZDF übertragen alle 64 Spiele des Turniers live. Das Erste wird das Eröffnungsspiel zeigen, das Finale läuft im ZDF. Einige Spiele werden zudem vom Pay-TV-Sender Sky als „Match of the Day“ live ausgestrahlt. Dazu gehören alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale – und zwar in der zu HD viermal höheren Ultra-HD-Auflösung.