Die wöchentliche ARD-Serie „Lindenstraße“ wird nach mehr als 34 Jahren nicht fortgeführt. Die Fernsehprogrammkonferenz der ARD habe sich mehrheitlich gegen eine Verlängerung des Produktionsvertrages mit der Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion ausgesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wobei der Abschied erst im März 2020 stattfindet, wenn die allerletzte Folge ausgestrahlt wird.

Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, sagte: "Diese Entscheidung hat sich die Fernsehprogrammkonferenz der ARD nicht leicht gemacht. Denn die ‚Lindenstraße‘ ist eine Ikone im deutschen Fernsehen, die uns seit Jahrzehnten begleitet." Sie sei Spiegelbild der Geschichte und Entwicklung unserer Republik. Sie habe Akzente gesetzt, die prägend bleiben werden - ein Verdienst engagierter, leidenschaftlicher Macher."

Aber, so argumentiert Herres, sei nüchtern und mit Bedauern festzustellen: Das Zuschauerinteresse und unsere unvermeidbaren Sparzwänge sind nicht vereinbar mit den Produktionskosten für eine solch hochwertige Serie". Dann streut der ARD-Programmdirektor noch Rosen aus. Hans W. Geißendörfer habe als Vater der „Lindenstraße“ Fernsehgeschichte geschrieben. "Ihm und seiner Nachfolgerin Hana Geißendörfer sowie allen Mitwirkenden gelten unser Respekt und unser Dank."

Seit 1985 auf dem ARD-Schirm

Die „Lindenstraße" erzählt seit ihrem Start am 8. Dezember 1985 Schicksale und Geschichten des bundesrepublikanischen und gesamtdeutschen Lebens in einer fiktiven Wohnstraße in München. Gedreht wird die Weekly tatsächlich in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd. Hunderte Schauspieler und Zehntausende Komparsen waren bisher zu sehen. Die Außenkulisse der „Lindenstraße“ ist 150 Meter lang, für die Dreharbeiten stehen ständig 100.000 Requisiten zur Verfügung.

Für ihre Fans hat es die „Lindenstraße“ durchaus geschafft, mit ihrer Figurenkonstellation realitätsnah die Vielfalt des gesellschaftlichen Lebens und deren Entwicklung widerzuspiegeln. Dabei erzählt die Serie immer wieder auch provokante Geschichten, die Diskussionen anregen und oftmals auch für Aufregung gesorgt haben.

Wahr ist: Die „Lindenstraße“ hat sich in den Jahrzehnten kontinuierlich verändert und entwickelt. Aber es half und es hilft nichts: Die Quoten sind gebröckelt. Was auch damit zusammenhängt: Neben die „Lindenstraße“ sind weitere Soaps als Lebensbegleiter fürs Publikum getreten. Die ARD-Weekly ist ein Geschichtenerzähler neben anderen geworden. Und grauer und älter. Die „Lindenstraße“ hat schlichtweg Teile ihres Publikums verloren. Geblieben sind die Hardcore-Fans.

Mehr zum Thema Zum "Lindenstraßen"-Abschied von Hans Beimer Man wird sie vermissen, diese unzynische Figur

WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn sagte, "es können doch alle Beteiligten sehr stolz sein, denn sie haben mit der ‚Lindenstraße‘ geschafft, was keiner anderen deutschen Serie gelungen ist: über Generationen hinweg mitten aus dem Alltag der Menschen heraus große gesellschaftliche und politische Themen abzubilden." Gleichzeitig äußert er Verständnis, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der ARD geändert hätten und Produktionen neu bewertet werden müssten.