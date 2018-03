Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg prüft wegen Sexismus-Vorwürfen einen Beitrag des privaten Fernsehsenders SKB TV aus Brandenburg/Havel. In dem rund acht Minuten langen Beitrag war in der vergangenen Woche eine 19 Jahre alte Mitarbeiterin des CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Gliese vorgestellt worden – als Beispiel für junge Menschen, die für Politik interessieren und engagieren.

Der Beitrag über „die jüngste Mitarbeiterin des Brandenburger Landtag“ hat in der Landespolitik ein breites Echo ausgelöst. „Wenn jemand wissen will, was Sexismus in Reinkultur in Politik und Medien ist, der wird hier fündig“, kommentierte etwa die Linke-Landtagsabgeordnete Andrea Johlige.

Die Chefredakteurin der Tagesspiegel-Schwesterzeitung Potsdamer Neuesten Nachrichten, Sabine Schicketanz, erklärte: „Ohne Worte. Was für eine Offenbarung sexistischer Denkmuster.“ Auch in der CDU-Landtagsfraktion sorgte der Beitrag für Entsetzen, offiziell äußerte sich die Fraktion aber nicht.

Die 19-Jährige war von den Machern des Beitrags als „diese attraktive Lady“ vorgestellt worden, dazu der Titel des Stücks: „Politik als Beruf: Karriere im Landtag“. Dabei wurde auch ihr Gesäß deutlich eingeblendet. In anderen Szenen blickte ein Politiker ihr in den Ausschnitt.

Befragt wurde nicht nur der Landtagsabgeordnete Gliese, sondern andere Politiker, auch von SPD und Linke, darunter Ministerpräsident Dietmar Woidke und Finanzminister Christian Görke. Die waren teils sichtlich überrumpelt. Der Sender drehte etwa beim Neujahrspresseempfang von Landtag und Landesregierung im Januar in Potsdam. Der Co-Autor des Beitrags war nach Aussagen mehrerer Beteiligter mit der 19-Jährigen an den Drehtagen sogar verbandelt.

In einer Szene lobte Sozialministerin Diane Golze (Linke) das Interesse der 19-Jährigen für die Landespolitik – dann der Schnitt auf den Ausschnitt der 19-Jährigen mit Brandenburg-Adler am Revers, die Hintergrundmusik schallt: „Sexy.“ Dann Christian Görke, dazu die Stimme aus dem Off: „Auch unser Finanzminister hat in mittlerweile ein Auge auf die attraktive Brandenburgerin geworfen.“ Der lässt sich mit den Worten zitieren: „Er geht nicht um jung und hübsch. Es ist entscheidend, ob man offen ist.“

Und der CDU-Landtagsabgeordnete Gliese lobte seine persönliche Mitarbeiterin, die mit Bestnoten Abitur gemacht habe, nun Lehramt studiert: „Sie sorgt für ein positives Betriebsklima. Und die Intelligenz ist wirklich nicht von der Hand zu weisen.“

Verstoß gegen journalistische Standards wird geprüft

Am Dienstag befasste sich der Medienrat der Medienanstalt mit dem Fall und will nun einen Verstoß gegen journalistische Standards prüfen. Die Medienanstalt forderte nun den Beitrag bei dem privaten TV-Lokalsender aus Brandenburg/Havel an, wie eine Sprecherin dem Tagesspiegel bestätigte.

Die Medienanstalt lizensiert die privaten Rundfunk- und TV-Sender in der Hauptstadtregion. Zugleich überwacht sie die Einhaltung der Programmgrundsätze. Ob die Anstalt in diesem konkreten Fall wegen der Sexismus-Vorwürfe einschreitet, etwa eine Rüge erteilt oder ein Bußgeld erhebt, sei noch offen, sagte die Sprecherin. Zunächst wolle man den Beitrag sichten und den Sender anhören. Zugleich werde geprüft, ob die MABB auch zuständig sei.

Aus Sicht des Senders ist die Medienanstalt nicht zuständig

Der Sender selbst bestreitet das. Ein Anwalt werde sich darum kümmern, hieß es auf Anfrage. Der Beitrag sei in der vergangenen Woche zunächst nur auf der Facebook-Seite des Senders verbreitet worden, erklärte SKB TV. Es habe mehrere schriftliche Beschwerden von Frauen gegen den Beitrag gegeben.

Zudem habe die 19-Jährige, die in dem Stück porträtiert worden war, selbst darum gebeten, dass der Beitrag bei Facebook wieder gelöscht werde. Das sei dann am Sonntag geschehen. Die ursprünglich geplante Ausstrahlung im Kabelsender sei abgesagt worden. Da der Beitrag nur bei Facebook zu sehen war, sei die Medienanstalt auch nicht zuständig, teilte der Sender mit.

Pikant an dem Fall ist: Erst im Dezember hatte der Landtag entschieden, Lokale TV-Sender stärker fördern zu wollen. Zur Begründung hieß es: "Es besteht ein hohes Interesse an einem qualitativ hochwertigen lokalen und regionalen Informationsangebot im Fernsehen." Die Brandenburger Lokal-TV-Anbieter "tragen zur Ausprägung von lokaler und regionaler Identität bei". Auch von einem vielseitigen und qualitativ hochwertigem Lokaljournalismus war die Rede.