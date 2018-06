25,4 Millionen Menschen sahen am Mittwoch das frühe Aus der deutschen National-Elf live im Fernsehen – die Besucher von Public-Viewing-Veranstaltungen und vor allem die Millionen Zuschauer, die am Arbeitsplatz die ZDF-Übertragung über den Computer oder am Smartphone verfolgten, noch nicht eingerechnet. Ein direkter Vergleich mit dem Spiel gegen Schweden, das am Samstag um 20 Uhr stattfand und von zwei Millionen Menschen mehr im Fernsehen verfolgt wurde, ist somit nicht möglich. Sicher ist hingegen, dass nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft solche Quoten nicht mehr erreicht werden dürften. Die Frage ist nun: Wie reagieren ARD und ZDF auf diese Wendung?

Bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern herrschte am Tag nach dem schicksalhaften Spiel gegen Südkorea hektisches Treiben, allerdings nicht nur, weil das WM-Geschäft weiter läuft, sondern wichtige Entscheidungen anstehen. Fest steht: Die ARD zieht unter anderem Gerhard Delling aus Russland ab. Gleiches gilt für den Ü-Wagen, der für die Übertragung der deutschen Spiele benötigt wurde. Zudem wird der Großteil von Produktion, Technik und Redaktion im Deutschen Quartier die Heimreise antreten.

Die ARD hält am WM-Programm fest

An der Programmplanung wird das Erste hingegen festhalten: „Da wir die WM übertragen und nicht nur die deutschen Spiele, geht die WM-Berichterstattung für die ARD mit demselben Engagement weiter“, teilte der für das Turnier zuständige SWR auf Anfrage mit. Einmal das deutsche Abschneiden außen vor gelassen, ist die ARD mit dem bisherigen Verlauf der WM „sehr zufrieden“. Technisch habe es keine Probleme gegeben, dafür viel Lob für das TV-Studio in Baden-Baden sowie für die neuen Experten Thomas Hitzlsperger, Hannes Wolf und Stefan Kuntz sowie das Moderatoren-Duo Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel. „Insgesamt erfreut sich unsere WM-Berichterstattung im Fernsehen, im Radio und im Netz sehr großer Akzeptanz und Beliebtheit.“

Im ZDF wird noch darüber diskutiert, ob und in welchem Umfang es Sendezeitverkürzungen geben wird. Eine genaue Planung liege jedoch noch nicht vor, teilte ein Sendersprecher mit. „Natürlich wird ein Teil der Kollegen aus Russland abgezogen“ – das sei nach der Vorrunde allerdings normal, da es ja weniger Spiele in der K.o.-Phase gebe, so der Sprecher. „Und nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft ist die Berichterstattung aus Watutinki beziehungsweise aus dem Umfeld der Nationalmannschaft natürlich obsolet. Katrin Müller-Hohenstein und das Team werden also die Heimreise antreteten.“ Kurt Sagatz