Gerade einmal 470.000 Zuschauer haben in der vergangenen Woche die Sat-1-Gründershow "Start up!" gesehen, nachdem die Sendung bereits beim Start eine Woche zuvor nur auf 690.000 Zuschauer gekommen war. Damit lag die Show in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar noch hinter dem "Sandmännchen", wie in der Branche nicht ohne Häme festgestellt wurde. Carsten Maschmeyer ist mit diesem Ergebnis offenbar so unzufrieden, dass er nun zu einem äußerst ungewöhnlichen Mittel greift: Der Moderator der Gründershow forderte per Twitter zu Tweets über ihn und die Sendung auf und verspricht für das beste Bashing eine hohe Belohnung. Ein äußerst ungewöhnlicher Weg die Quote zu steigern.

"Freue mich schon auf #StartUpSat 1- und eure kreativ-fiesen Beiträge zu mir und der Sendung", schreibt der Selfmade-Investor über seinen Account @maschmeyer. "Lasst uns das Spiel noch interessanter machen: Wer heute Abend den bissigsten Kommentar zur Sendung verfasst, bekommt 10.000 Euro Preisgeld von mir", teilte Maschmeyer am Mittwochmittag - also wenige Stunden vor der dritten Folge der Gründershow um 20 Uhr 15.

Die Hashtags zum Tweet lauten #MeanTweets und #RoastCM. Zu den Twitterern, denen Maschmeyers Post gefällt, gehört unter anderem die neue Digital-Staatssekretärin Dorothe Bär - und Kai Diekmann. Der Ex-"Bild"-Chef berät Carsten Maschmeyers in Medienfragen.

Donald Trump sagte: You're fired!

Der Sender selbst betont indes, dass "der Aufruf unter dem Hashtag #RoastCM von Carsten Maschmeyers persönlichem Account kommt, nicht von Sat 1", wie eine Sprecherin von Sat 1 dem Tagesspiegel sagte. Zugleich legte sie aber auch Wert auf die Feststellung, dass man in München weiter an die Sendung glaube.

Für Carsten Maschmeyer ist "Start up!" bereits seine zweite Gründershow. Auf Vox gehört er zum Investorenteam der Sendung "Die Höhle der Löwen", die im Spätsommer in die fünfte Staffel geht.

Mehr zum Thema Wer wird Gründer-Millionär? Carsten Maschmeyer schon wieder mit Start-up-Show

"Start up!" ist an das Konzept der US-amerikanischen Gründershow "The Apprentice" angelehnt. Anchor der Sendung war Donald Trump, der am Ende jeder Folge einen Kandidaten mit den Worten "You're fired" nach Hause schickte. Dem Gewinner bei NBC winkte ein mit 250.000 Dollar dotierter Einjahresvertrag in einer Trump-Firma, bei "Start up!" erhält der Sieger nach zehn Folgen eine Million Euro und kann seine Geschäftsidee zusammen mit Carsten Maschmeyer umsetzen.