Dunja Hayali wird Mitglied im Moderatorenteam des ZDF-"Sportstudio". Laut ZDF wird die Journalistin in der kommenden Fernsehsaison im Wechsel mit Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer und Sven Voss die Sendung am Samstagabend präsentieren.

Die 43-Jährige hat an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert und war danach für die Deutsche Welle und andere Medien schon im Sport unterwegs. 2007 wechselte Hayali zum ZDF.

Vor dem Start im "Sportstudio" wird die Journalistin, dem ZDF-Publikum über "Morgenmagazin“ und couragiertem Einsatz bei gesellschaftlichen Themen bekannt, mit ihrem eigenem Format „Dunja Hayali“ (ehemals „Donnerstalk“) im ZDF-Programm präsent sein. Beginn ist im Juli, einmal am Mittwoch pro Monat um 22 Uhr 45.

ZDF-Chefredakteur Peter Frey sagte, "Dunja Hayali wird in diesem Sommer nicht nur in ihrem Talkmagazin auf einem festen Sendeplatz im ZDF ihre kommunikativen Stärken zeigen – sie bringt nun auch ihre Sportkompetenz ins ZDF-Programm ein." Für ZDFF-Sportchef Thomas Fuhrmann ist Dunja Hayali eine herausragende Interviewerin und Gastgeberin. "Sie verstärkt mit ihrer professionellen und charmanten Art 'das aktuelle sportstudio' und hat einen neuen, frischen Blick auf das sportliche Geschehen in der Bundesliga."

Dunja Hayali freut sich auf die neue Aufgabe. " "Da wird ein Traum wahr: 'das aktuelle sportstudio' ist seit Jahrzehnten für mich die Sportsendung im deutschen Fernsehen." Am Samstag, 25. August, wird die Journalistin die Sportsendung zum ersten Mal moderieren.