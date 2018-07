„Liebes Kakaduradio, wir finden es wirklich doof, das es kakadu nicht mer geben soll. Aber wir lieben Kakadu! Kakadu soll weiter leben“, steht mit vielen Herzen verziert von Kinderhand geschrieben über der Petition, mit der die Freunde der Kindersendung dafür kämpfen, dass „Kakadu“ auch im kommenden Jahr weiter zum Deutschlandfunk Kultur gehört. Das Format soll seinen werktäglichen Platz um 15 Uhr verlieren, statt dessen soll die Zielgruppe der sechs- bis zwölfjährigen Hörer über Podcasts erreicht werden. Auch andere Sendungen der in Berlin beheimateten Welle stehen zur Disposition.

Das nächste Ziel heißt 5000 Unterschriften

Das zunächst anvisierte Ziel von 2500 Unterschriften (auf Change.org wird eine Petition durch die Angabe von Vorname, Name und E-Mail-Adresse unterschrieben) wurde inzwischen überschritten. Bis Sonntagmittag hatten 2573 „Kakadu“-Freunde ihren Protest mit der Online-Abstimmung kundgetan. Das neue Ziel sind nun 5000 Unterschriften.

Bei einer Belegschaftsversammlung am vergangenen Donnerstag hatte Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue in Berlin für Verständnis einerseits für nötige Einsparungen, andererseits für eine programmliche Neuausrichtung geworben. Über einzelne Formate soll nun in Arbeitsgruppen beraten werden. Unter den Mitarbeitern von Deutschlandfunk Kultur herrscht jedoch Skepsis, ob eine Revision der Pläne noch möglich ist. Zuletzt hatte es massive Kommunikationsprobleme zwischen Programmverantwortlichen und Personalrat sowie Redakteursausschuss gegeben. Kurt Sagatz

Mehr zum Thema Deutschlandradio setzt noch mehr auf Podcasts „Kakadu“-Sendung nicht mehr täglich

Die Petition im Internet unter: https://www.change.org/p/deutschlandfunk-kultur-kindersendung-kakadu-muss-bleiben/u/22939632