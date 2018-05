Premiere ist für Franziska Hessberger am morgigen Samstag um 18 Uhr 30. Da moderiert sie „rbb Kultur – Das Magazin“ zum ersten Mal. Die Journalistin stammt aus der Nähe von Kassel, hat nach einem Studium der Kommunikationswissenschaft, Germanistik und Soziologie beim WDR volontiert und danach für den Kölner Sender gearbeitet. Heuberger löst Petra Gute ab, die weiterhin als Autorin und Moderatorin für das RBB-Fernsehen arbeiten wird. „rbb Kultur“ wird nach der Erstausstrahlung am Samstag immer am Sonntag um 22 Uhr 05 wiederholt.