90 Prozent gaben bei einer Umfrage an, der ARD-Nachrichtensendung „voll und ganz“ oder zumindest „eher“ zu vertrauen. Die "Tagesschau"-Schwestersendung „Tagesthemen“ kam auf 89 Prozent, wie die Programmzeitschrift „Hörzu“ am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte im Auftrag des Blattes 1010 volljährige Bundesbürger. Im Ranking folgen die ZDF-Sendungen „heute“ und „heute-journal“ (jeweils 83 Prozent). „RTL Aktuell“ landete mit 43 Prozent Vertrauenszuspruch auf dem letzten Platz.



Der Sendung mit Moderator Peter Kloeppel vertrauen 39 Prozent „eher nicht“, acht Prozent „überhaupt nicht“. Am größten ist das Misstrauen gegen „RTL Aktuell“ laut „Hörzu“ bei den 18- bis 29-Jährigen.



Der vertrauenswürdigste Nachrichtenmoderator ist für die Deutschen ZDF-Anchorman Claus Kleber (44 Prozent). RTL-Mann Kloeppel liegt allerdings mit 43 Prozent nur einen Prozentpunkt dahinter. Die glaubwürdigste Nachrichtenmoderatorin ist Marietta Slomka vom „heute-journal“ (37 Prozent). Sie liegt vor Caren Miosga (33 Prozent), Ingo Zamperoni und Pinar Atalay (jeweils 27 Prozent) von den „Tagesthemen“ sowie Christian Sievers vom „heute-journal“ (21 Prozent).



Bei der Forsa-Umfrage wurde die Frage gestellt, wie sehr den fünf großen Nachrichtensendungen „RTL Aktuell“, „heute“, „Tagesschau“, „heute-journal“ und „Tagesthemen“ vertraut wird. Als Antworten waren „voll und ganz“, „eher“, „eher nicht“ und „überhaupt nicht“ möglich. epd/Tsp



