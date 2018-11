Live-Fußball bei Sky ohne Werbung? Das gibt es schon lange nicht mehr, stammt gefühlt aus Zeiten, wo der Pay-TV-Sender noch Premiere hieß. Während des Bundesliga-Topspiels zwischen dem BVB und dem FC Bayern am Samstagabend hat es Sky allerdings etwas übertrieben. Als Mats Hummel in der 65. Minute ausgewechselt wurde, stoppte die laufende Übertragung für einen 20-sekündigen Werbespot. Die Aufregung war groß, zudem auch noch Bayern-Spieler in der Rasierwerbung zu sehen waren.

Die Übertragung des Top-Spiels dürfte Top-Quote gehabt haben, mit ein, zwei Millionen Zuschauern, diese Werbung (und den Hersteller) wird man so schnell nicht vergessen. Auf Twitter hat sich Sky dafür entschuldigt. Es habe sich nur um ein "technisches Versehen" gehandelt, für das man sich in aller Form entschuldigen wolle.

Hat wohl jemand auf den falschen Knopf gedrückt. Dass es sich nicht um eine geplante Unterbrechung handelte, ist auch daran erkennbar, dass neben dem Spot Ergebnisse von Partien eines vergangenen Spieltags gezeigt wurden. Vom Abend-Spiel haben die Zuschauer nichts verpasst, als der Ball nach der Auswechslung wieder rollte, war auch die ungewollte Werbeunterbrechung beendet. Wenn da in der Zeit allerdings ein Tor gefallen wäre...