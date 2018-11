BBC Culture hat eine Besten-Liste der 100 nicht englischsprachigen Filme veröffentlicht. Die Liste wurde von über 200 Filmkritikern und Experten aus 43 Ländern zusammengestellt, sie stimmten über 688 verschiedene Filme aus über 60 Ländern ab. An erster Stelle platzierte sich der Film „Die sieben Samurai“ (Akira Kurosawa, 1954). Unter den Top 100 sind 67 Regisseure, 24 Länder, 19 Sprachen.

1. Die sieben Samurai (Akira Kurosawa, 1954)

2. Fahrraddiebe (Vittorio de Sica, 1948)

3. Die Reise nach Tokio (Yasujirô Ozu, 1953)

4. Rashomon (Akira Kurosawa, 1950)

5. Die Spielregel (Jean Renoir, 1939)

6. Persona (Ingmar Bergman, 1966)

7. 8 ½ (Federico Fellini, 1963)

8. Sie küssten und sie schlugen ihn (François Truffaut, 1959)

9. In the Mood for Love (Wong Kar-wai, 2000)

10. La dolce vita (Federico Fellini, 1960)

Fritz Lang, Werner Herzog, Wim Wenders

Deutsches Kino ist mehrfach vertreten. Auf den Plätzen 13 und 16 finden sich mit „M“ (1931) und „Metropolis“ (1927) zwei Filme von Fritz Lang, „Aguirre, der Zorn Gottes“ (1972) von Werner Herzog kommt auf Rang 17. „Das Leben der Anderen“ (2006) von Florian Henckel von Donnersmarck behauptet sich auf Platz 31, „Der Himmel über Berlin“ (1987) von Wim Wenders drei Ränge dahinter.

Die Regisseure Ingmar Bergman und Luis Buñuel sind mit jeweils fünf Arbeiten, Akira Kurosawa, Andrei Tarkovsky und Federico Fellini mit jeweils vier Filmen vertreten. Die Hälfte aller Filme wurde in den 1950er oder 1960er Jahren gedreht. Damit erklärt sich, weshalb sich in den Top 100 nur vier Filme von Regisseurinnen finden. Joachim Huber

