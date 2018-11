Ortswechsel. Storm Lake ist ein kleines Nest im Nordwesten Iowas. In einem schmucklosen, blechverkleideten Bau an der Railroad Street stehen ein Dutzend Schreibtische in einem Newsroom zusammen. Die Mitarbeiter, die meisten Angehörige der Familie von Chefredakteur Art Cullen, bringen jeden Mittwoch und Freitag eine Lokalzeitung heraus: die „Storm Lake Times“. Art Cullen, der mit einem markanten Schnauzer und grauem Haar stark an Mark Twain erinnert, hat das Blatt 1990 mit seinem Bruder John gegründet. Die Auflage der „Times“ beträgt 3000 Exemplare. Ihre Wirkung reicht aber weit über Storm Lake, einer Gemeinde mit knapp 10 000 Einwohnern, hinaus.

Zu den regelmäßigen Themen im ländlichen Mittleren Westen zählt die mächtige Agrarwirtschaft. Cullen hat keine Angst davor, sich mit einflussreichen Konzernen und Politikern anzulegen. Weil er aufdeckte, wie Agrarkonzerne in einem Prozess wegen Trinkwasserverschmutzung für die Verteidigung des dafür verantwortlichen Landkreises zahlten, erhielt der 61-Jährige voriges Jahr den Pulitzer-Preis.

„Wir werden angegriffen“, sagt auch Cullen. Nicht von Trump, sondern von Abgeordneten in Iowa, die ihn als „Lieferanten von Fake News“ bezeichnen und aufgrund seiner kritischen Berichte nicht mehr mit ihm sprechen wollen. Cullen: „Sie wenden Trumps Taktik auf lokaler Ebene an.“

Republikanische Wähler denken, kritische Medien stören Politiker bei der Arbeit

Die Gegend rund um Storm Lake ist fest in republikanischer Hand. Was als Teil der Begründung für die deutlichen Vorbehalte gegen Cullens Arbeit gelten darf. Denn das Verständnis, das die jeweiligen Parteianhänger Journalisten entgegenbringen, variiert erheblich: 82 Prozent der Demokraten begrüßen die Kontrollfunktion der Medien und meinen, dass kritische Berichterstattung Politiker von bestimmtem Verhalten abhalten kann. Bei den Republikanern glauben das nur 38 Prozent. Die Mehrheit ist der Meinung, kritische Medien störten Politiker bei ihrer Arbeit.

Dass die Ära Trump eine harte Zeit für den Journalismus wird, fürchtet auch die Knight-Foundation, eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Miami, Florida, die sich für Qualitätsjournalismus engagiert. In Studien hat sie herausgefunden, dass es schwieriger werde, an Dokumente staatlicher Stellen heranzukommen. Die würden mauern, was dem Freedom of Information Act, dem Gesetz zur Informationsfreiheit, widerspricht, das mehr Transparenz ermöglichen soll. Die Studienmacher fürchten, dass dieser Trend sich fortsetzt. Vor allem örtliche Politiker und Behörden könnten dem angeblichen „Feind“ häufiger die Auskunft verweigern. Jeder zweite Chefredakteur, das ist ebenfalls das Ergebnis der Knight-Untersuchung, rechnet außerdem damit, dass die Redaktionen künftig immer seltener ihre Auskunftsrechte vor Gericht erstreiten. Wegen der Gerichtskosten, die sie sich wegen ihrer prekären Finanzlage und daraus resultierenden Sparzwängen nicht mehr leisten können und wollen.

Fast 1800 Lokalzeitungen haben in den vergangenen 15 Jahren aufgegeben, wie die University of North Carolina herausgefunden hat. Sie warnt vor wachsenden Nachrichtenwüsten: In 171 Landkreisen erscheine heute keine Zeitung oder ein anderes Lokalmedium mehr. In fast der Hälfte aller Countys fehle die Wahl zwischen unterschiedlichen Titeln. Wozu das führt, lässt sich bereits mehr als nur ahnen: Wo der Lokaljournalismus seine Kontrollfunktion nicht mehr wahrnehmen kann, steigt die Zahl des Verwaltungspersonals und die Höhe der genehmigten Gehälter, und es klettert die Steuerlast je Einwohner.

„Der Präsident hat verstärkt, was es schon seit vielen Jahren gibt“, sagt Gordon Russell, Managing Editor beim „Advocate“ in New Orleans, Louisiana. Gemeinsam mit der Ausgabe in der Hauptstadt Baton Rouge kommt das Blatt auf eine Auflage von knapp 100 000. Trump sei nicht der erste Republikaner mit einem schwierigen Verhältnis zur Presse (und gegen New Orleans könnte Trump eine Menge haben: Hillary Clinton erhielt hier bei den Präsidentschaftswahlen 80,8 Prozent der Stimmen, er dagegen nur 14,7 Prozent), auch George W. Bush sei kein großer Fan der Medien gewesen, erinnert sich Russell, „Aber der zog nicht in einen Krieg gegen die Medien.“

Nicht nur die Demokratie, auch die Journalisten selbst geraten in Gefahr

Russell findet die Entwicklung, die wachsenden Zweifel am Journalismus, an der Berichterstattung „frustrierend“. Schließlich ließen sich Fakten nicht in Zweifel ziehen, sondern lediglich unterschiedlich interpretieren. Er nennt ein Beispiel: Louisiana lag bis vor Kurzem im US-Vergleich ganz vorne bei der Zahl an Inhaftierten pro Einwohner. Nun ließe sich darüber diskutieren, ob das Leben sicherer sei oder zu viele Menschen im Gefängnis sitzen, sagt Russell und hat nichts gegen unterschiedliche Argumente und Interpretationen. Die Zahl der Insassen jedoch könne geprüft werden, sei damit ein Fakt, zu dem es keine Alternative gebe. Trump versuche jedoch Maßstäbe zu verschieben, bis es am Ende „keine Fakten mehr gibt“.

Trump befeuert damit eine Stimmung, die nicht nur zur Gefahr werden kann für die Demokratie, sondern für die Journalisten selbst. Seine Rhetorik delegitimiert die Arbeit von Journalisten und führt zur Verharmlosung und Normalisierung von Angriffen auf die Pressefreiheit. Seit einem Jahr zeichnet die Webseite „Press Freedom Tracker“ solche Gefahren auf. Die Macher blickten zuvor auf Länder, in denen die Arbeit der Medien akut bedroht oder nicht vorhanden ist. Die Webseite zählt nun auch in Amerika Angriffe auf Reporter (39 bis Ende Oktober), Festnahmen (6), gerichtliche Vorladungen (18), getötete Journalisten (6). Fünf von ihnen starben, als im Juni ein Mann in der Stadt Annapolis in Maryland mit einer Flinte auf die Mitarbeiter einer Lokalredaktion schoss. Im August gingen beim „Boston Globe“ Morddrohungen ein. Trumps Angriffe erhöhten das Risiko, dass Reporter Gewalt ausgesetzt werden, warnten schon vor Wochen die Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen und der Interamerikanischen Menschenrechtskommission: „Seine Attacken sind strategisch, sollen das Vertrauen in die Berichterstattung untergraben und Zweifel an überprüfbaren Fakten schüren“, heißt es in dem Bericht. Die USA hätten aber wie alle Staaten die Verpflichtung, die Pressefreiheit zu respektieren.

Dennoch sind für Art Cullen in Storm Lake Trumps Attacken nicht nur Bedrohung, sie sind auch Ansporn. Der Kampf gegen Desinformation ist die neue große Aufgabe. Cullen spricht von einer „goldenen Stunde für den Journalismus“.

Charles L. Westmoreland in Columbia glaubt, dass sich so schnell nichts ändern werde am Fake-News-Misstrauen, auch unter einem anderen Präsidenten nicht. „Ich denke, die Menschen müssen wieder beginnen zu lernen, zivilisiert miteinander umzugehen.“ Westmoreland hat seine Prioritäten darum geändert: Wichtig ist nicht mehr, Informationen als Erster zu haben, sondern die verlässlichsten und am besten abgesicherten. Informationen, die man glauben kann.

