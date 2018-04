Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender laufen gerne rot im Gesicht an, wenn ihren Programmanstrengungen eine große Nähe zu, ja Konvergenz mit den TV-Angeboten der privaten Sender vorgeworfen wird. Könne nicht sein, unsere Information, unsere Fiktion sind von einem anderen Stern.

Aber dann kommen diese Tage im Fernsehjahr, da irgendein Adliger/irgendeine Adlige heiratet. Und wenn es ein Royal wie Prinz Harry am 19. Mai tut, wird aus der bestrittenen Konvergenz heftigste Konkurrenz. Ob ZDF oder RTL, das Ereignis bleibt dasselbe, die Bilder bleiben dieselben, also warum muss sich das ZDF derart ins Zeug legen?

Weil da eben die Kompetenz so riesig ist, wenn Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai auf Schloss Windsor heiraten. Auszug aus dem Presseheft: „Durch die Sendung führen ZDF-Royal-Moderator Norbert Lehmann, Königshaus-Expertin Julia Melchior und die ZDF-London-Korrespondentin Diana Zimmermann.“ Das Zweite wird von elf Uhr bis 14 Uhr 55 berichten. Um 19 Uhr 25 folgt ein „Leute heute spezial“. Damit der ZDF-Zuschauer am 19. Mai nicht ahnungslos in den Stand der Ehe eintritt, gibt es am Sonntag, 13. Mai, ein „ZDF History: Königliche Hochzeiten“, und am Dienstag, 15. Mai, um 20 Uhr 15 „ZDFzeit: Harry und Meghan. Hochzeit bei den Windsors“.

Guido Maria Kretschmer bewertet Outfits

Das wird sich RTL nicht einfach so bieten lassen. Nach der aktuellen Pressemitteilung wird der Privatsender am Nachmittag des Hochzeitstages noch etwas länger auf Sendung bleiben – bis 15 Uhr 30. RTL wird ordentlich Personal auffahren. Vor der Kamera setzt der Kölner Sender auf „Exclusiv“-Moderatorin Frauke Ludowig, an deren Seite erstmals Guido Maria Kretschmer zu sehen sein wird. Seine Aufgabe ist es, das Brautkleid und die Outfits der Stars zu bewerten. Unterstützung erhalten die beiden durch Michael Begasse und Leontine Gräfin von Schmettow (heißt wirklich so), die vor Ort als Adelsexperten fungieren. Darüber hinaus wird sich Ross Antony, Sänger und Brite, als VIP-Reporter auf Stimmenfang begeben.

Mehr zum Thema Trauung von Meghan und Harry Die königliche Hochzeitstorte schmeckt nach Frühling

Im Anschluss ans Ja-Wort zeigt RTL den Spielfilm „Harry & Meghan – Eine königliche Romanze“. 20 Uhr 15 folgt zwangsläufig das Special „Wie im Märchen – Die schönsten royalen Hochzeiten aller Zeiten“. Und Rolf Seelmann-Eggebert? Soll sich mit 80 Jahren vom royalen Rummel zurückgezogen haben. Die ARD war sowieso nicht dran bei den Royals. Das machen die öffentlich-rechtlichen Adelsfritzen vom Zweiten doppelt wett. Joachim Huber