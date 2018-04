Herr Wittich, worüber haben Sie sich in den Medien in dieser Woche am meisten geärgert?





Über den Fall Skripal. Der Umgang der britischen Regierung mit den Medien und der Öffentlichkeit ärgert mich. Öffentliche Schuldzuweisungen bedürfen öffentlicher Beweise. Und die fehlen noch. Aber der Fall zeigt gleichzeitig, dass das Handwerk des Journalismus die Wahrheit Stück für Stück zu Tage fördern wird.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?



Ja! Über die Nachricht, die auch wir in den Medien diese Woche verkünden durften: dass in Deutschland so viele Menschen ohne Abitur studieren, wie nie zuvor. Als ausgebildeter Gymnasial-Lehrer freut mich das sehr. Denn es ist schön zu sehen, dass die formalen Hürden im Bildungs-System immer mehr fallen.

Welche Webseite empfehlen Sie?



Als Nachrichtenjunkie finde ich Nachrichtentisch.de richtig klasse! Dort gibt's die aktuellen Meldungen von verschiedenen Qualitätsmedien auf einen Blick.

Christopher Wittich moderiert bei n-tv neben Nachrichten ab dem 25. April die Fortsetzung des Interview-Formats „Wieso Sie,…?“. Erster Gast: Andrea Nahles, SPD.