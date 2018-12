Frau Brungs, worüber haben Sie sich in den Medien in dieser Woche besonders geärgert?





Ich als VIP-Expertin interessiere mich natürlich sehr für das Leben von Prominenten. Trotzdem fand ich es schon sehr erstaunlich – und das nicht positiv – dass in den letzten Tagen in vielen Medien das Liebesleben mancher Promis mehr Bedeutung gefunden hat als klassische Weltnachrichten. In dem ganzen Trennungstrubel um Helene Fischer und Florian Silbereisen ist die Landung von Astro-Alex auf der Erde fast völlig untergegangen. Wenige Tage später: Vulkanausbruch und Tsunami in Indonesien. Hunderte Menschen sterben. Doch viele schreiben und twittern lieber über Heidi Klums Verlobung mit Tom Kaulitz. Zu beiden Promi-Meldungen gab es auch noch Eilmeldungen und das nicht nur von den klassischen Gossip-Seiten. Ja, Promis unterhalten uns. Sie gehören zu modernen News dazu. Doch die Schicksale einzelner Prominenter sollten in den Medien niemals über dem Weltgeschehen stehen.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?



Über „Die Chronik 2018“ vom „Spiegel“. Ich lese mich sehr gerne durch diesen Jahresrückblick, auch wenn das Nachrichtenmagazin nach dem Fall Relotius sicherlich mit gemischten Gefühlen auf 2018 zurückblickt.

Was empfehlen Sie aus dem Internet?



Für alle „True Crime“-Fans kann ich den Podcast „Mordlust“ empfehlen. Die beiden jungen Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers arbeiten darin echte Kriminalfälle größtenteils aus Deutschland, aber auch dem europäischen Ausland auf. Ich höre ihnen dabei gerne zu.

Stephanie Brungs ist seit Anfang November VIP-Expertin des RTL-Frühmagazins „Guten Morgen Deutschland“.