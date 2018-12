Herr Lott, worüber haben Sie sich denn in den Medien in dieser Woche am meisten geärgert?



Kommen unsere Weihnachtspäckchen rechtzeitig? Diese Frage hat man in den vergangenen Tagen zu oft gelesen oder gehört. Dass es in unserem Land Arbeitnehmer gibt, die eine gerechte Bezahlung einfordern und sich nicht anders helfen können, als sich des Mittels des Streiks zu bedienen, war fast immer nur eine Randnotiz in vielen Medien. Um einer seriöseren Berichterstattung gerecht zu werden, sollten hier die Hintergründe beleuchtet und Fakten ausgewertet werden. Stattdessen wurde als wichtigstes Thema immer wieder die rechtzeitige Auslieferung von Amazon-Paketen behandelt. Muss selbst in vielen „journalistischen“ Berichterstattungen der Kommerz in den Vordergrund gerückt werden?

Worüber haben Sie sich geärgert?

Großartig fand ich den Umgang vieler Medien mit dem Prozess und dem Schuldspruch von George Pell in Australien. Durch die verhängte „Suppression Order“ durften australische Medien nicht darüber berichten. Den Unmut zeigten einige in aller Deutlichkeit, unter anderem mit einem großen „Censored“ auf der Titelseite. Da einige (Online-)Medien unter dem Bezug auf die Pressefreiheit ausführlich zu dem Thema berichten, werden Interessierte Informationen zu der „geheimen“ Story finden. Medien sollten keine Meinungsmache betreiben, aber Informationen müssen in ihrer Sensibilität für jeden immer zugänglich sein, besonders wenn ein Thema weltweit relevant ist.

Ihre Lieblingswebsite?

www.mindful.org. Im stressgeplagten Alltag ist es wichtig, sich fokussieren zu können und dabei nicht durch äußere Einflüsse überschwemmt zu werden.

Mehr zum Thema Katholische Kirche Papst-Vertrauter Pell bestreitet Kindesmissbrauch



Damian Lott, Producer (Ufa Serial Drama) von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (werktags, RTL, 19 Uhr 40).