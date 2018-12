Herr Madel, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?





Über die Berichterstattung zum Anschlag in Straßburg. „Terror auf dem Weihnachtsmarkt“, „Terror im Advent“ – die Schlagzeilen konnten gar nicht dramatisch genug sein. Vermutlich gibt es kaum einen Weihnachtsmarkt-Besucher, der von Reportern nicht gefragt wurde, ob er nun auch Angst am Bratwurststand habe. Was soll das? Warum machen wir Journalisten das PR-Geschäft der Terroristen, anstatt sachlich zu berichten was ist: Ein furchtbares Verbrechen, Mitgefühl mit den Opfern, ein Schwerkrimineller, der gesucht und gestellt wird. Bei 3500 Verkehrstoten pro Jahr lebt jeder, der morgens ins Auto steigt, gefährlicher als der Glühweintrinker am Alexanderplatz.

Worüber haben Sie sich gefreut?



Ja, ein Interview mit Marianne Birthler im „Spiegel“. Es ging um sexuelle Übergriffe in der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen und die umstrittene Entlassung des Direktors Hubertus Knabe. Birthler arbeitet jetzt als Vertrauensperson in der Gedenkstätte und verteidigt den Rauswurf Knabes. Die Journalisten fragen kritisch nach, schenken ihrer Interviewpartnerin nichts, unterstellen ihr sogar Befangenheit. Doch Birthlers Argumente sind überzeugend. Ich habe verstanden, warum es für Knabe kein zurück nach Hohenschönhausen geben kann.

Welche Webseite empfehlen Sie?



Oceancollege.eu. Eine Seite, die süchtig machen kann, zumindest wenn man Segeln spannend findet und Frontalunterricht langweilig. Ein Startup aus Berlin schickt einen Dreimaster voll mit Pubertierenden einmal über den Atlantik und wieder zurück. Ein segelndes Klassenzimmer, die perfekte Vorbereitung für die große Fahrt des Lebens.



Uwe Madel moderiert die RBB-Sendungen „Täter-Opfer-Polizei“ und „zibb – Zuhause in Berlin & Brandenburg“.