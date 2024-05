Aktionstag in Brandenburg Der Kita-Kollaps ist leider schon längst Realität

Nachwuchs zu bekommen, das ist im Deutschland des Jahres 2024 nur etwas für ganz hartgesottene Strateginnen und Strategen. Spätestens am Tag der Zeugung sollte die Suche nach einer Hebamme beginnen. Denn ohne möchte niemand dastehen. Wer nicht vor, sondern erst nach der Geburt mit der Suche nach einem Kita-Platz beginnt, wird in so einigen Regionen schnell merken, dass er zu spät dran ist für die guten Einrichtungen.

Ist die Eingewöhnung geschafft, muss mancherorts auch schon die Suche nach einer akzeptablen Grundschule losgehen. Parallel dazu bitte die Anmeldungen für Schwimmkurse nicht vergessen, die Wartelisten sind endlos. Wenn die Schultüte überreicht ist, ist die Verschnaufpause kurz, und dann kann man sich auch schon langsam umschauen, wie es mit weiterführenden Schulen aussieht.

Endgültig den Kräften des Schicksals überlassen ist, wer entlang des Weges eine besondere Versorgung braucht, zum Beispiel so etwas Exotisches wie einen Logopädie-Platz mit weniger als einem halben Jahr Wartezeit. Allzu oft undenkbar.

Groteske Zustände im ganzen System

Deutschland, deine Care-Krise: Die grotesken Zustände in einem System, das an allen Ecken und Enden quietscht und knarzt, ziehen sich von der Schwangerschaft bis zum Schulabschluss. Deshalb ist es gut und richtig, dass in Brandenburg mit einem groß angelegten Kita-Kollaps-Tag auf diese Zustände aufmerksam gemacht wird.

Das lässt sich leicht weglächeln. Diese Eltern wieder, immer am Jammern. Was wollen sie denn noch für ihre verwöhnten Pampersrocker? Ist für Malte-Pascal diese Woche wegen Personalmangels die musikalische Frühförderung ausgefallen? War der Dinkelkeks bei der Kita-Jause etwa nicht zuckerfrei?

Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz Seit August 2013 gilt bundesweit: Die Kommunen sind verpflichtet, jedem Kind ab dem ersten Geburtstag einen Betreuungsplatz in einer Kita oder einer Tagespflegestelle zur Verfügung zu stellen. Eine Wegzeit von 30 Minuten gilt aber als zumutbar, auch wenn danach der Weg zur Arbeit in eine ganz andere Richtung führt.

Über wenig spottet es so herrlich wie über Eltern im Dauerstress. Dabei ist es in Wahrheit doch so: Das ganze Betreuungssystem wird überhaupt nur noch am Laufen gehalten, weil den Kindern so einiges zugemutet wird. Weil sehr viele Pädagoginnen und Pädagogen viel mehr leisten, als anständigerweise von ihnen zu verlangen wäre. Und weil die Eltern den Rest auffangen.

Je nachdem, wo in der Bundesrepublik eine Familie lebt, stehen verschiedene Varianten zur Auswahl: Manche Kinder bekommen – Rechtsanspruch hin, Rechtsanspruch her – erst gar keinen Kita-Platz, der dem Bedarf entspricht. Dann können die Eltern nicht mit so vielen Stunden berufstätig sein, wie sie es gerne hätten.

Andere bekommen einen Platz, aber mit einem Betreuungsschlüssel, der angesichts sämtlicher Forschung zu Betreuungsqualität, Bindung und Förderung schlicht indiskutabel ist. Insbesondere in den Wintermonaten organisieren die Eltern sich außerdem ständig um Kita-Ausfälle herum. Hier ein Tag, da ein halber, und hups, heute sind leider nur zwei Fachkräfte für dreißig Kinder da. Wird schon irgendwie klappen.

Mehr sein als Kinder-Verwahranstalt

Nein, wird es eben nicht. Zumindest nicht so, dass die Kita ihrem Auftrag gerecht wird, mehr zu sein als eine Kinder-Verwahranstalt. Im Jahr 2026 soll ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule dazukommen. Der ist überfällig, wird aber die Krise des Systems angesichts des enormen Fachkräftemangels noch einmal massiv verschärfen.

Dass es an qualifiziertem Personal fehlt, wird auf lange Zeit das Hauptproblem bleiben, und das lässt sich nicht einfach auflösen. Und doch fehlt es auch an der richtigen Prioritätensetzung.

Auf Bundesebene ist zu hören, für das bisher fest geplante Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz sei im kommenden Haushalt womöglich doch kein Geld da. Dieses Gesetz soll endlich bundesweite Standards für die Kindertagesbetreuung setzen. Natürlich sind in Sachen Kita-Qualität zuerst die Länder gefragt. Und doch wäre es bitter, würde die Bundesregierung tatsächlich ausgerechnet hier sparen.

Jeder Euro, der tatsächlich Kindern zugutekommt, ist bestens angelegt. Das unterscheidet Investitionen in die Kita-Qualität übrigens von den milliardenschweren Plänen der Bundesregierung für die Kindergrundsicherung, bei der das Geld in neue Bürokratie gesteckt würde. Der Kita-Kollaps ist leider schon längst Realität.