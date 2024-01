Bilanz des Wagenknecht-Parteitags Lafontaines gefährliche Rhetorik

Die Aktiven der Wagenknecht-Partei sind getrieben von grenzenlosem Zutrauen, beim russischen Präsidenten könne mit der von ihnen viel beschworenen Vernunft etwas zu erreichen sein – wenn nur endlich der Westen die Hand ausstrecken würde. Einmal mehr war das beim ersten großen Parteitag am Samstag zu erleben.

Allein: Wladimir Putin hat in Wort und Tat vielfach unter Beweis gestellt, dass die Fakten anders liegen. Das hindert die Parteigründerin nicht, die um ihre Freiheit kämpfende Ukraine rhetorisch zum Vasallen der Vereinigten Staaten herabzuwürdigen.

Auf dem Parteitag am Samstag war aber nicht nur Naives und Friedensbewegtes zu hören, sondern auch Gefährlicheres, zum Beispiel von Wagenknechts Ehemann Oskar Lafontaine. Der sagte in seiner Rede: „So wie es angesichts unserer Geschichte niemals vertretbar wäre, wieder Waffen zu liefern, mit denen Juden ermordet werden können: Genauso verwerflich ist es, Waffen zu liefern, mit denen wieder Russen ermordet werden.“

Das werden die historischen Linien so schief gezogen, dass es schmerzt und dass es auf eine Relativierung des russischen Angriffskriegs und der russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine hinausläuft. Worte wie diese zeigen, wo die Partei steht.

Der BSW-Parteitag lief weitgehend reibungslos

Es ist das Herzensthema der neuen Partei, und es wird für Mobilisierungspotenzial sorgen. Das Bündnis ist gekommen, um zu bleiben, und es schickt sich an, diesen Anspruch zu erfüllen.

Viel war gerätselt worden, ob Wagenknecht überhaupt in der Lage sein würde, eine politisch schlagkräftige Organisation zu formen. Das Zwischenfazit lautet: Sie ist dazu in der Lage, auch weil sie die geeigneten Leute um sich hat. Das BSW demonstrierte am Samstag sehr große Einigkeit, beim Personal wie bei den Themen.

Die Mitglieder versammeln sich hinter ihrer Ikone Wagenknecht, nach Monaten bis Jahren des Wartens und der Spekulationen können sie endlich loslegen. Die Motivation ist groß. Sehr gut möglich, dass der Zauber des Anfangs bis zu den ersten Wahlerfolgen trägt, und sich die Dynamik des Aufbaus dann verstetigt.

Schließlich hat die Partei eine Startposition, wie sie normalerweise im parlamentarischen System gar nicht vorkommt: Sie ist formal noch keinen Monat alt, hat aber zehn Bundestagsabgeordnete und obendrauf in Rheinland-Pfalz einen Landtagsabgeordneten, der einst für die Grünen ins Parlament gewählt wurde.

Es könnte das Jahr der Sahra Wagenknecht werden. Für die Ukraine wären das keine guten Nachrichten.