Brigade der Bundeswehr in Litauen Ein Zurück gibt es nicht

Eine deutsche Brigade für Litauen, dort auf Dauer stationiert – das ist Neuland in der Geschichte der Bundeswehr.

Ein gewagter Schritt obendrein: 4800 Soldatinnen und Soldaten plus 200 Zivilbeschäftigte an der Grenze zu Russland, und die nötigen Finanzen müssen auch dauerhaft gesichert werden. Auf beiden Seiten. Ein Zurück gibt es nicht.

An diesem Montag geht es los, ganz offiziell. Bundesminister Boris Pistorius verabschiedet das Vorkommando von 20 Personen am Berliner Flughafen, Heeresinspekteur Generalleutnant Alfons Mais begleitet sie, empfangen werden sie in Vilnius vom neuen Verteidigungsminister des Nato-Partners, Laurynas Kasciunas.

Aus den ersten 20 unter Oberst André Hastenrath wird bis Jahresende ein „Aufstellungsstab“ mit insgesamt 150 Personen. 2025 findet dann ein sogenannter Aufstellungsappell statt. Mit dem ist die Brigade in Dienst gestellt, stationiert wird aber schrittweise, je nach Fortschritt beim Aufbau der militärischen und zivilen Infrastruktur. Ende 2027 soll der Kampfverband einsatzbereit sein.

Die Litauer planen – übrigens unter Leitung von Premierministerin Ingrida Simonyte – an zwei Standorten. Nahe Vilnius und Kaunas sollen neben Unterkünften zwei Schulen und Kindergärten gebaut werden. Bis Ende 2026 will Litauen fertig sein – und der Verteidigungsminister für die langfristige Finanzierung noch zusätzliche Geldquellen erschließen.

Die Deutschen rechnen von dem Zeitpunkt an, wenn die neue schwere Panzerbrigade 45 endgültig voll aufgestellt ist, mit monatlichen Kosten von mehr als 30 Millionen Euro. So viel Geld ist schon für den Betrieb einer regulären Brigade hierzulande nötig.

In Litauen kommen allerdings weitere Kosten hinzu, für Auslandszulagen, Transport und Material – was heißt: Auch der Bundesverteidigungsminister braucht für die dauerhafte Stationierung zusätzliches Geld. Das schuldenfinanzierte „Sondervermögen“ für die Bundeswehr wird ja 2027 ausgegeben sein.

Die Unterschriften sind geleistet, das Vorkommando macht sich auf den Weg. Deutschland setzt seine Verteidigungsbereitschaft als Faustpfand ein. Ein Zurück gibt es nicht.