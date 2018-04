Aus der Mail eines Unternehmers: „Das größte Taxiunternehmen der Welt besitzt kein einziges Taxi (Uber & Co). Der Anbieter der meisten Übernachtungen weltweit besitzt kein einziges Hotel (AirBnB & Co). Der größte Anbieter von Telefongesprächen besitzt keinerlei Telefoninfrastruktur (Skype & Co). Der weltweit größte Laden besitzt keinerlei Inventar (AliBaba & Co). Das größte Medienunternehmen der Welt produziert keinerlei Inhalte (Facebook & Co). Der größte Anbieter von Filmen und Serien besitzt keine Kinos oder Fernsehsender (Netflix & Co). Die größten Anbieter von Software schreiben keine Programme (Google + Apple). Der weltweit größte Anbieter von Krediten besitzt keinerlei Geld (Kiva & Co) [P2PLending]. Die weltweit größte Bibliothek besitzt kein einziges Buch (Wikipedia & Co).“

Und das im 200. Geburtsjahr von Karl Marx – da lautet die Frage: Wer schafft hier eigentlich die Werte? Peter Altmaier, Dorothee Bär, Helge Braun, übernehmen Sie. Ich schulde dem Unternehmer eine Antwort.

