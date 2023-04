Kinder, die Kinder töten Das ultimative Tabu

Mord ist tabu. Mord an einem Kind ist erst recht tabu. Davon, dass in Deutschland im statistischen Schnitt jede Woche drei Kinder getötet werden, meist von Menschen aus dem nahen Umfeld, ist kaum so oft zu hören, wie es vorkommt. Diese Woche kam die Tat einer Mutter im hessischen Hockenheim in die Schlagzeilen. Sie soll zugegeben haben, ihre beiden sieben und neun Jahre alten Söhne getötet zu haben. Fälle wie diese geraten öffentlich meist in die Rubrik „Familientragödie“.

Im nordrheinwestfälischen Freudenberg bekannten sich Mitte März zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 dazu, die zwölfjährige Luise erstochen zu haben. In einem Kinderheim im bayerischen Wunsiedel gilt ein Elfjähriger als der Tatverdächtige beim Mord an der zehnjährigen Lena Anfang April.

Der Körper des Mädchens aus Freudenberg, der in der Nähe eines Wasserwerks entdeckt wurde, soll 75 Stichwunden aufgewiesen haben. Es soll Streit unter den Mädchen gegeben haben. Genaueres wird kaum je bekannt werden, da die Täterinnen anonym bleiben und es keinen Prozess geben wird. Wer unter 14 Jahre alt ist, gilt in Deutschland nicht als strafmündig.

Das Mädchen in Wunsiedel wurde im katholischen Kinder- und Jugendheim St Josef tot in seinem Bett aufgefunden. Das Heim beherbergt Minderjährige, die in Obhut genommen wurden, da ihr Zuhause „das Kindeswohl gefährdet“, wie es im Sozialgesetzbuch heißt. Der Junge, der nach der Tat aufgefallen sein soll, da er bedrückt wirkte, wohnte im selben Heim wie sein Opfer. Auch er bleibt anonym und wurde, so die Ermittler, „in einer gesicherten Einrichtung präventiv untergebracht“. Seine DNA soll an der Toten gefunden worden sein.

Morde durch Kinder sind selten. Die Polizeiliche Kriminalstatistik von 2021 führte 19 Verdachtsfälle von Mord oder Totschlag durch Kinder auf, in den beiden Jahren davor jeweils elf. Ob die Opfer selber minderjährig waren, wird nicht erfasst. Insgesamt, das betonen Experten, geht die Anzahl an Straftaten durch Kinder und Jugendliche zurück, seit es das Gewaltverbot gegen Kinder gibt.

Als Auslöser gelten oft kleinste Kränkungen

Dass ein Kind ein anderes umbringt, ist der ultimative Tabubruch, der größeres Erschrecken auslöst als alles andere. Das erscheint als Angriff auf das Fundament der zivilisierten Gesellschaft, in der Kinder als Unschuldige Schutz verdienen. Immer aber liegen hinter den entsetzlichen Taten entsetzliche Erfahrungen. Als Auslöser solcher Taten gelten jedoch oft minimale Kränkungen. Darauf wird geballt all der Hass projiziert, den jemand erfahren hat. Der Impuls ähnelt dem Phänomen von Attacken auf Leute, die, etwa in der U-Bahn, durch vermeintlich spöttische Blicke provoziert haben sollen.

Bis ein Kind ein anderes tötet, haben alle Instanzen versagt, Familie, Schule, Gesellschaft. Deutlich wurde das an zwei berühmten Fällen aus Großbritannien. Im Februar 1993 entführten die beiden zehn Jahre alten Schulschwänzer Robert Thompson und Jon Venables in Liverpool den zwei Jahre alten James Bulger aus einem Shoppingcenter, wo seine Mutter ihn kurz aus den Augen verloren hatte. Die Jungen quälten das Kleinkind und erschlugen es an einer Bahnböschung mit Eisenstangen.

Der Richter beschied den beiden verwahrlost Aufgewachsenen, sie seien „evil“, Repräsentanten „des Bösen“. Ihre Familien mussten vor aufgebrachten Menschenmengen flüchten. Jons arbeitsloser Vater hatte sich, wie das Gericht erfuhr, im Monat vor dem Mord ein Video ausgeliehen, in dem ein Kind zerstückelt wird. Der Sohn habe den Film nicht angesehen, behauptete der Vater. Unter anderen Namen kamen die Täter in Jugendhaftanstalten. Venables wurde bis vor Kurzem mehrmals wieder straffällig, auch durch den Besitz von Abbildungen sexualisierter Gewalt an Kindern.

Nehmen Sie das Ding von mir weg! Die Mutter der Täterin Mary Bell nach deren Geburt über den Säugling

1968 strangulierte die elf Jahre alte Mary Flora Bell in Newcastle upon Tyne zwei drei und vier Jahre alte Jungen aus der Nachbarschaft. Mary war als Tochter einer Prostituierten und eines gewalttätigen, kriminellen Stiefvaters zur Welt gekommen. Nach ihrer Geburt soll die Mutter die Hebamme angeherrscht haben: „Nehmen Sie das Ding von mir weg!“ Schon damals hätten Alarmglocken klingeln müssen.

In England, wo Kinder ab zehn strafmündig sind, wurde Mary wegen Totschlags verurteilt und 1980 aus der Haft entlassen. Sie erhielt ebenfalls eine neue Identität. Ihr Verteidiger hatte ausgeführt, dass seine Mandantin zwischen Fantasie und Realität kaum unterscheiden konnte - und darauf kommt es an.

In Zuständen von Wut, Zorn, Hass und Eifersucht können Kinder durchaus mal Tötungswünsche äußern. Was Endlichkeit bedeutet, begreifen sie allerdings erst mit dem Heranreifen. Zentral ist, dass Kinder symbolisches Denken entwickeln, das zwischen Wirklichkeit und Fantasie zu unterscheiden und Rechtseinsicht ermöglicht. Bei emotional schwer beschädigten Kindern kann das durch Therapie geschehen.

Ein solches Therapiekind war Timm. Er war acht, als er eine Puppe durch den Raum schleuderte und dazu rief: „Ich werde das Baby töten! Alle Babys! Alle Babys! Ich hasse diese nassen und schreienden Dinger. Diese hier mache ich tot!“ Solche Szenen protokollierte Virginia Axline, amerikanische Pionierin der Kinderpsychologie, in ihrem Klassiker „Spieltherapie im nicht-direktiven Verfahren“, der nach dem Zweiten Weltkrieg den Weg zu diesem Verfahren bahnte .

Timm und die anderen Kindern in seiner Therapiegruppe hatten fast alle zerbrochene und toxische Elternhäuser. Oft zerlegten sie im Zorn das Puppenhaus im Therapieraum. Mehrere der Väter waren Soldaten, mehrere Eltern psychisch krank. Die Kinder hatten Scheidungen erlebt, den Tod eines Elternteils, Vernachlässigung, Armut, Entwertung, Gewalt. Auf je eigene Weise waren sie der Welt abhandengekommen oder nie in ihr angekommen.

In der Spieltherapie geht es um das Einüben und Verstärken der Fähigkeit, zu symbolisieren. Die Kinder verstehen: Hier, im geschützten Rahmen, dürfen Fantasien, Ängste und Wünsche ausgesprochen werden, gemalt werden, inszeniert wie im Theater. Die Jungen und Mädchen „schreiben“ ihre eigenen Dramen, die Erwachsene fasst nur verbal zusammen, was geschieht: Sie erlaubt das mentale Verarbeiten, das Mentalisieren. Timms Ausbruch gegen „die Babys“ symbolisiert sein Gefühl, verstoßen worden zu sein.

Die Therapeutin spiegelt das: „Du ärgerst dich über Babys. Dieses hier kannst du loswerden.“ Timm bestätigt: „Ja, das hier habe ich weggestoßen.“ Er sieht sich nicht verurteilt, sondern verstanden, und er beginnt, seine Gefühle zu bearbeiten. Daraufhin wird er ruhiger und fängt an zu malen.

Gerade in unserer Gegenwart, geflutet von virtuellem Material und Gewaltdarstellungen, ist es für Heranwachsende essenziell, den Unterschied zwischen Fantasie und der Realität zu begreifen. Besonders für emotional schwer beschädigte Minderjährige.