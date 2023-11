Der Fall Benko Warum es wieder die Falschen trifft

Jetzt hat es ihn also doch erwischt, René Benko, den Milliardär, Immobilienmogul, Strahlemann. Das Teuerste, das Beste, das Schönste war für den Selfmadeunternehmer jahrelang gerade gut genug. In Igls bei Innsbruck residiert er in einem Anwesen mit säulengestützem Vordach, der österreichischen Variante einer Südstaatenvilla.