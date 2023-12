Großes Sportjahr 2024 Warum nicht mal positiv denken?

Über Deutschland liegt eine bleierne Schwere, nichts in diesem Land scheint zu funktionieren. Ob nun politisch (das Ampel-Desaster!), wirtschaftlich (wo bleibt das Wachstum?), gesellschaftlich (gegeneinander statt miteinander) oder ganz persönlich (die nächste Mieterhöhung kommt bestimmt!).

Da fügt sich der Sport nahtlos ein. Die wichtigste Mannschaft des Landes liefert seit Jahren ein Trauerspiel nach dem anderen ab, für die Fußball-EM im eigenen Land prophezeien nicht wenige Experten dem DFB-Team im kommenden Sommer ein Aus in der eigentlich leichten Vorrundengruppe.

Und dann droht dem deutschen Sport gleich das nächste Debakel. Bei Olympia in Paris könnte die Medaillenbilanz noch trister aussehen als zuletzt bei den Sommerspielen in Tokio.

Und überhaupt: Wer braucht noch olympische Wettkämpfe? Ist eine solche Megaveranstaltung nicht längst aus der Zeit gefallen und dient nur noch der Geldvermehrung einer Clique von Funktionären, die ihr Internationales Olympisches Komitee (IOC) als Selbstbedienungsladen verstehen?

Stopp! Geht’s vielleicht auch einfach mal ein bisschen optimistischer? Zumindest was das Sportliche angeht? Muss wirklich immer gleich schwarzgemalt werden? Die deutschen Fußballer haben sehr wohl die Chance, Europameister im eigenen Land zu werden. Klar, die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ist nicht Topfavorit, aber das muss im Sport nichts heißen. Und selbst wenn es am Ende nichts wird mit dem Titel, die EM kann trotzdem berauschen.

Jörg Leopold möchte Sport nicht immer nur an Ergebnissen messen. Leidenschaft und Emotion sind genauso wichtig.

Vielleicht legt eine andere deutsche Mannschaft im Januar bei ihrem Heimturnier ja direkt vor. Gemeint sind die Handball-Männer, die nichts gewinnen müssen, aber alles gewinnen können bei der EM. Gute Beispiele gibt es übrigens einige aus dem jetzt zu Ende gehenden Jahr. Man denke nur an die goldenen Basketballer und das silberne Eishockeyteam.

Es ist also nicht nur schlecht bestellt um den deutschen Spitzensport. Dass der eben nicht nur Fußball ist, werden Sportlerinnen und Sportler auf der großen olympischen Bühne beweisen. Jede einzelne Medaille ist schön, dabei sein, bedeutet aber für viele noch mehr.

Vielleicht sollten wir unsere Erwartungshaltung ein wenig zurückschrauben und uns überraschen lassen? Und wenn die Deutschen bei ihren Wettkämpfen, egal in welcher Sportart, am Ende alles gegeben haben, dann dürfen sie dafür auch gefeiert werden. Auch das ist nämlich Sport – dass andere einfach mal besser sein können. In diesem Sinne: Freuen wir uns auf ein großes Sportjahr 2024!