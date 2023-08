Die große Show von Dschidda Allzu große Hoffnung sollte sich die Ukraine nicht machen

Miteinander zu sprechen, ist wichtig. In diesen Zeiten ist es wichtiger denn je. Vertreter von mehr als 40 Ländern nahmen an der Friedenskonferenz von Dschidda teil. Allzu große Hoffnung in die Initiative zu legen, wäre dennoch falsch. Die Anreise der chinesischen Delegation als großen Erfolg zu feiern, erst recht.

Einer ähnlichen Konferenz in Kopenhagen im Juni hatte Peking zwar noch abgesagt. Doch zu glauben, es würde nun mit seiner Präsenz in Saudi-Arabien einlenken und von seiner Unterstützung Moskaus abrücken, ist Wunschdenken. Vielmehr kam Li Hui, der chinesische Sondergesandter für die Ukraine, als Verbündeter des Kremls.

Für die Volksrepublik geht es in dem Krieg um drei Dinge: Erstens will Peking seine Beziehungen, wie beim Treffen von Präsident Wladimir Putin und Staatschef Xi Jinping im März in Moskau angekündigt, zum Kreml ausbauen, nicht schmälern. Zudem will es wirtschaftlich profitieren, in dem es dort einspringt und ausgleicht, wo die G7 Russland in Form von Sanktionen abstrafen.

China als Führungsmacht des globalden Südens

Zweitens positioniert sich China immer stärker als Führungsmacht der Länder des globalen Südens und versucht zumindest zu suggerieren, als Vermittler in internationalen Konflikten agieren zu wollen.

Drittens hofft die chinesische Führung, mit diesen Initiativen Pluspunkte in Europa zu sammeln. Die Sorge, die Europäische Union könnte im Falle einer weiteren Eskalation des Wirtschaftskriegs mit den USA allein an der Seite Washingtons stehen, ist in Peking groß.

Wie ernst es China mit seinem 12-Punkte-Friedensplan für Russland und die Ukraine ist, den Li in Dschidda erneut vorgestellt hat, wird sich an der Umsetzung zeigen. Experten bezweifeln jedoch, dass Xi bereit wäre, dafür in irgendeiner Form Druck auf Putin auszuüben. Allein, dass es nicht gelang, eine gemeinsame Abschlusserklärung zu formulieren, spricht Bände und lässt an der Rolle vieler Teilnehmer, aber auch an Gastgeber Saudi-Arabien, zweifeln.

Ein Misserfolg war die Konferenz dennoch nicht. Der Ukraine ist es gelungen, international um neue Partner zu werben und ihnen ihre Perspektive auf den Angriffskrieg näherzubringen. Das ist ein kleiner Fortschritt in einem großen Konflikt. Dessen Hauptakteur, Russland, hat die Ukraine unterdessen unbeeindruckt mit neuen Angriffswellen überzogen.