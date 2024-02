Verbrenner-Aus 2035 Droht der Stichtag zu wackeln?

Stellantis-Chef Carlos Tavares hat sich für das Aus für Verbrennerfahrzeuge in der Europäischen Union 2035 ausgesprochen. Diese Vorgabe sei klar und deutlich, sagte Tavares der „Welt am Sonntag“. Er unterstütze diese Vorgabe, man müsse aber in der Umsetzung pragmatisch sein. Zu Stellantis gehören unter anderem die Marken Opel, Peugeot, Fiat und Chrysler.

Anders sieht das der Autobauer Mercedes-Benz: Man stelle sich wegen der schwächelnden Nachfrage nach Elektroautos auf einen späteren Abschied vom Verbrennungsmotor ein. Auf dem Weg zur Elektromobilität gehe es auf und ab, sagte Vorstandschef Ola Källenius am Donnerstag in Stuttgart.

Laut EU-Gesetz dürfen in der EU ab 2035 nur noch solche Fahrzeuge auf den Markt gebracht werden, die kein CO₂ mehr ausstoßen. Macht es Sinn, den beschlossenen Zeitpunkt infrage zu stellen? Dazu haben wir drei Experten befragt. Alle Teile der Serie „3 auf 1“ finden Sie hier.

Für Elektromobilität brauchen wir den vorauseilenden Ausbau der Ladeinfrastruktur

Marcus Bollig, Geschäftsführer beim Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA), meint: In einem vollumfänglichen Review in 2026 soll über das weitere Vorgehen nach 2030 entschieden werden.

Klimaneutrale Mobilität zu ermöglichen – in Deutschland genauso wie auf dem Rest der Welt – ist Leitmotiv der deutschen Automobilindustrie. Unsere Unternehmen treiben diese Mission mit hohen Investitionen und Innovationen voran. Wir sind überzeugt: Der Hauptbeitrag erfolgt über die Elektrifizierung der Antriebe. Entscheidend dabei sind der vorauseilende Ausbau der Ladeinfrastruktur, niedrige Strompreise und wettbewerbsfähige Elektrofahrzeuge.

Zweifellos hängt Europa bei den notwendigen Rahmenbedingungen noch hinterher: Bei der Ladeinfrastruktur braucht es ein stringentes Monitoring und eine konsequentere Steuerung der Aktivitäten aller Stakeholder.

Für klimaneutrale Mobilität sind erneuerbare Kraftstoffe eine weitere wichtige Lösungsoption, insbesondere für die Bestandsflotte. Außerdem ist in Brüssel noch zu prüfen, wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auch nach 2035 mit klimaneutralen Kraftstoffen fahren können.

Insgesamt gilt: Klare Ziele erfordern ein konsequentes Projektmanagement: In einem vollumfänglichen Review in 2026 soll, anhand festgelegter Kriterien, über das weitere Vorgehen nach 2030 entschieden werden.

Verbot ist eine Legende: Vor dem Stichtag zugelassene Benziner und Diesel dürfen weiterfahren

Michael Müller-Görnert, verkehrspolitischer Sprecher des ökologischen Verkehrsclubs VCD, sagt: Bis 2035 ist der Plan locker umsetzbar. Die EU-Vorgaben wieder aufzuweichen, ist kontraproduktiv.

In rund zehn Jahren werden in der EU nur noch neue Pkw zugelassen, die im Betrieb kein CO₂ ausstoßen. Also nur noch E-Autos mit Batterie- oder Brennstoffzellenantrieb. Bereits jetzt ist fast jeder fünfte Neuwagen in der EU ein Stromer, bis 2035 ist der Plan locker umsetzbar. Und zentral für die Klimaziele.

Dass dies auf ein Verbrenner-„Verbot“ hinauslaufe, gehört dagegen ins Reich der Legenden: Benziner und Diesel, die vor dem Stichtag zugelassen werden, dürfen auch danach weiterfahren.

Alle Neuwagen emissionsfrei zu machen, ist folgerichtig und alternativlos – nur müsste das aus Klimasicht früher kommen. Denn CO₂-freie Antriebe sind der wichtigste Hebel, um den Verkehr auf Klimakurs zu bringen.

Die EU-Vorgaben wieder aufzuweichen, ist kontraproduktiv. Und den Verbrenner mit E-Fuels am Leben zu halten, dient Lobby-Interessen, nicht dem Klima. Autohersteller setzen deshalb inzwischen voll auf den E-Antrieb. Sie benötigen verlässliche Rahmenbedingungen, genauso wie es sie für den Ausbau der Ladeinfrastruktur braucht.

Drängt die Zeit, wenn ab 2035 in der EU nur noch Neuwagen ohne CO₂-Ausstoß verkauft werden dürfen?

Henrik Mortsiefer ist Redakteur im Team von Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility. Er sagt: Politiker, die das Gesetz aufweichen wollen, sollten wissen, dass viele in der Autoindustrie dadurch bestraft würden.

Zehn Jahre sind in der Autoindustrie ein Katzensprung. Anderthalb neue Fahrzeug-Generationen kann ein Hersteller in dieser Zeit bestenfalls entwickeln und auf den Markt bringen. Wenn 2035 also in der EU nur noch Neuwagen ohne CO₂-Ausstoß verkauft werden dürfen, dann drängt die Zeit. Wirklich?

Mercedes hat gerade seine Pläne kassiert, 2030 nur noch E-Autos verkaufen zu wollen. 50 Prozent E-Anteil seien drin, „der Markt“ lasse mehr nicht zu, heißt es, Ambition hin oder her.

Womöglich hat man es genau hieran mangeln lassen in den vergangenen zehn Jahren – an finanziellen Anstrengungen und unternehmerischen Entscheidungen, in diesem Markt wirklich erfolgreich zu sein. Und zwar im Rahmen geltender Gesetze und nicht mit dem Hintergedanken, dass die Politik diese Gesetze irgendwann schon noch aufweichen wird.

Politiker, die dies nun ankündigen, sollten wissen, dass viele in der Autoindustrie mit diesem Bremsmanöver bestraft würden. Jene Hersteller und Zulieferer nämlich, die die Transformation mutig managen und die sich auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen verlassen haben.