Ihre Parolen stoßen auf Widerhall Die Wagenknecht-Partei ist nicht nur Konkurrenz für AfD und Linke

Gerade einmal drei Partei-Gründungen waren in der Bundesrepublik Deutschland erfolgreich: Vor gut 40 Jahren die Grünen. Vor knapp 20 Jahren die Fusion von westdeutscher WASG mit der PDS (die in der DDR SED hieß). Vor zehn Jahren die AfD. Das war’s in knapp 75 Jahren.

Es bedarf also Energie, Geschick, Köpfen und einer politisch-gesellschaftlichen Großwetterlage, um mit einer neuen Partei zu reüssieren. In Deutschland wurde schon Dutzende Parteien gegründet, die es niemals in auch nur ein Parlament geschafft haben.

Das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW), das im Januar 2024 eine Partei gründen will, hat bessere Startchancen. Es sitzt schon jetzt im Bundestag, ohne jemals hineingewählt worden zu sein. Das ist, neben der ikonischen Figur Wagenknecht, eine gute Voraussetzung, in Landtage und den Bundestag gewählt zu werden, vielleicht gar eines Tages zu regieren.

Sozialstaatlich, national, migrations- und globalisierungskritisch gibt sich das BSW. Nach „Frieden“ rufen Wagenknecht und Co., während sie sich mit Kritik an Russland oder der Hamas zurückhalten. Gegen „blinden, planlosen Öko-Aktivismus“ wettert Wagenknecht. Diese Ansätze und Parolen stoßen auf Widerhall im Deutschland.

Daniel Friedrich Sturm leitet das Tagesspiegel-Hauptstadtbüro. Er ist sicher: Sahra Wagenknecht kann ein Protest-Potenzial binden. Ob sie regieren will? Eher nicht.

Für die Linke ist der Parteiaustritt Wagenknechts und neun weiterer Bundestagsabgeordneter eine weitere politische Schlappe. Das Ende des Linken-Fraktionsstatus ist nahe, vor allem aber wächst eine veritable Konkurrenz. Wagenknecht zieht, zumal im Osten. Die AfD sorgt sich ebenfalls, zu Recht. Den Ruf nach einer strikten Migrationspolitik und mehr Nachsicht mit Russland lässt auch Wagenknecht erschallen.

Doch CDU, CSU, SPD und Grüne sollten sich nicht täuschen. Auch in ihren Anhängerschaften dürfte es Sympathien für die Charismatikerin Wagenknecht und ihr Programm geben.

Wechselwillige Wähler, die sich bisher aus Anstand scheuten, zur teils rechtsextremen AfD abzubiegen, könnten beim BSW andocken. Die Europawahl 2024 wird zum Test. Miese Stimmung im Land, traditionell geringe Wahlbeteiligung und Sperrklausel-Freiheit laden Wagenknecht förmlich zum Durchmarsch ein.