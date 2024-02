Menschen sind Herdentiere Philippa Perrys Beziehungstipps

Philippa Perry ist die Psychotherapeutin mit den Brillen, so bunt wie die Buchcover ihrer Bücher. Sie wirkt wie einer der sympathischsten und unterhaltsamsten Menschen, die man treffen kann.

In einem Podcast schildert sie ihren bewegten Werdegang. Heiter erzählt die Britin, wie ihre Eltern sie als junge Frau in die Schweiz schickten. Sie hofften, dass sie einen reichen Mann heiraten werde. „Das funktionierte nicht. Ich heiratete nicht.“ Dann ging sie auf die Sekretärinnenschule.

Das Buch © Ullstein Philippa Perry: Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Liebsten würden es lesen (und ein paar von den anderen auch). Aus dem Englischen übersetzt von Corinna Rodewald und Claudia Max. Ullstein 2023, Berlin. 240 Seiten, 22,99 Euro.

Doch „eine Legasthenikerin auf eine Schule für Stenografie und Schreibmaschinenschreiben zu schicken, bevor die automatische Rechtschreibprüfung erfunden wurde, gehört in die Kategorie ‘nicht besonders helle’“, sagt Perry. Auch dieser Plan ging nicht auf.

Ich verdiene mein Geld mit den Wörtern, die einst meine Folter waren. Autorin Philippa Perry

Bevor sie ihre Berufung in der Psychologie fand, arbeitete sie bei McDonalds und als Privatdetektivin. Besonders diese Tätigkeit sei die Basis für die spätere Ausbildung gewesen, sagt sie, denn sie habe eine gute Menschenkenntnis entwickelt.

Sie arbeitete 20 Jahre lang als Therapeutin, bevor sie anfing, Bücher zu veröffentlichen. „Ich verdiene mein Geld mit den Wörtern, die einst meine Folter waren.“

Kummerkasten für die Leser:innen

Wenig später begann sie für Zeitungen zu schreiben. Zunächst als Kolumnistin für das „Psychologies Magazine“, dann für das „Red Magazine“ und zuletzt für den „Observer“. Aus den Leser:innenbriefen an den „Observer“ speist sich auch ihr neues Buch, „Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Liebsten hätten es gelesen“.

Die Zusendungen handeln von Affären, komplizierten Freundschaften, oder auch von einem neunjährigen Jungen, „mein bislang jüngster Briefpartner“, so Perry, der besser verstehen wollte, warum er im Affekt seinen Freund geschlagen hatte.

Perry nimmt ihn genauso ernst wie die Erwachsenen. Sie sagt, sie mache sich überhaupt keine Sorgen um ihn, da er sich sofort entschuldigt habe, und rät ihm, sich selbst zu verzeihen.

Die Fallbeispiele sind untermauert mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erklärungen zu psychologischen Konzepten, wie beispielsweise die verschiedenen Bindungsstile: den sicheren, den unsicheren, und den vermeidenden. Jedes Kapitel ist in einer „Alltagsweisheit“ kompakt zusammengefasst. Perry ist ein Profi.

Beziehungen aller Art

„Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Liebsten würden es lesen“ ist kein reiner Liebesratgeber. Mit Beziehungen meint Perry alle Arten von Zwischenmenschlichem. „Beziehungen formen uns. Denn wir sind Herdentiere“.

Dabei spielen auch gesellschaftliche Umstände eine große Rolle. Einer Frau, die Probleme damit hat, sich mit anderen Frauen anzufreunden, attestiert Perry, sie sei möglicherweise „Opfer des überlieferten Klischees geworden, Mädchen würden immerzu tratschen, seien zickig und schwach“. Eine Anregung zum Nachdenken über internalisierte Misogynie.

Mit Konflikten umgehen

Bei Konflikten gibt es für Perry zwei goldene Regeln. Erstens solle man einen Streit nicht um jeden Preis gewinnen, denn selbst wenn man im Streit „gewinnt“, dann auf Kosten einer Person, die man liebt. Zweitens solle man Konflikte niemals totschweigen. So würden sich Tabus bilden, die dann zu Einsamkeitsgefühlen führen könnten. Man möchte ja eigentlich mit seinen Partner:innen und Freund:innen über alles reden können.

Und auch das Stichwort „Selflove“ lässt Perry nicht aus, auf Social Media zum Buzzword geworden. Neben nützlichen Atemübungen zur Stressbewältigung rät sie dazu, Entscheidungen davon abhängig zu machen, wie sie sich anfühlen, statt wie sie auf andere wirken mögen. Das klingt sehr allgemein, und das ist es an manchen Stellen auch.

Am spannendsten ist es in den Momenten, in denen das Buch auf die konkreten Probleme der Leser:innen eingeht: „Ich kann einfach nicht aufhören, über Menschen in meinem Umfeld Klatsch zu erzählen“ klagt eine Leserin. Perry erklärt, dass Lästern ein sozialer Kleber sei, daher also nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Doch wenn sie ihre Gewohnheiten ändern wolle, solle sie ihr Vorhaben visualisieren und Schritt für Schritt in die Tat umsetzen.