Messerangriff auf Grundschulkinder 21-Jähriger soll seine Tat angekündigt haben

Der mutmaßliche Messerangreifer, der in Duisburg auf zwei Grundschulkinder eingestochen haben soll, soll zuvor in einem Chat einen Mord angekündigt haben. Ein Zeuge habe dies im Januar der Polizei in Bayern gemeldet. Das geht aus einem Bericht des Justizministeriums an den Rechtsausschuss des Landtags hervor.

Gegen den 21-Jährigen seien bereits Maßnahmen erwogen und eingeleitet worden, aber vor der Tat am 28. Februar nicht mehr umgesetzt worden.

Ob es wegen eines falsch eingetragenen Aktenzeichens und nicht mitgelieferter Unterlagen dabei zu Verzögerungen kam, wird untersucht. Es sei eine dienstaufsichtsrechtliche Prüfung eingeleitet worden.

Der 21-jährige Tatverdächtige griff Ende Februar in Duisburg zwei Grundschulkinder ohne Vorwarnung mit dem Messer an. Zuerst habe er auf ein neunjähriges Mädchen eingestochen und dann auf einen zehnjährigen Jungen. Den beiden Schülern soll es letzten Meldungen zufolge heute besser gehen, sie konnten das Krankenhaus inzwischen verlassen.

Der des zweifachen Mordversuches beschuldigte Mann hat in den Vernehmungen geschwiegen. Die Frage nach dem Motiv bleibt offen. Die Ermittler haben jetzt ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.