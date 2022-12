Migration der Zukunft Mehr Arbeitskräfte, mehr Frauen, mehr Wohlstand?

Auch wenn die Bilder anderes vermitteln: Es ist nicht alle Welt in Bewegung. Lediglich 3,6 Prozent der Weltbevölkerung verlassen den Ort ihrer Herkunft, sagt Franck Düvell. Wobei der überwiegende Teil der Migration innerhalb von Regionen und Kontinenten erfolge, die Hälfte innerhalb des globalen Südens.

Welche Trends beherrschen die internationale Migration?

Der Anteil der Wandernden steige freilich „langsam, aber kontinuierlich“, nämlich Jahr für Jahr um 0,03 Prozentpunkte. Vor vierzig Jahren waren es noch 2,3 Prozent, 2000 bereits 2,8 Prozent einer zudem wachsenden Menschheit.

Etwa 31 Prozent der Migration spielt sich in der Europäischen Union ab - wobei aber hiervon wiederum die Hälfte Wanderung von einem EU-Land in ein anderes betrifft. Katharina Spieß weist auf “die wenig bekannte Tatsache” hin, dass “Indien zu den fünf größten Herkunftsländern internationaler Migration gehört und die größten Migrationsströme global zwischen Mexiko und den USA fließen”.

Was ist für die nächsten Jahre zu erwarten?

Die traurige Linie der Fluchtmigration werde auch weiter nach oben gehen, prognostizieren die vom Tagesspiegel befragten Expert:innen. Und die Klimamigration? Finja Krüger verweist auf die Berechnungen der Weltbank, die in einem großen Bericht 2021 kalkulierte, dass der Klimawandel bis 2050 200 Millionen Menschen zu Flüchtlingen machen könnte.

Bisher erfolge sie aber “kaum über Staatsgrenzen hinweg”, sagt Franck Düvell. Menschen, deren Häuser und Felder etwa unter den steigenden Meeresspiegel geraten, zögen sich in benachbarte Gegenden zurück, die sicherer erscheinen. “Dies wird sich in den kommenden Jahren auch nicht ändern.”

Ein neuer Trend, so Thomas Liebig von der OECD, zeichne sich aber in den reichen Industrieländern ab: “OECD-weit sehen wir verstärkstes Interesse der Aufnahmeländer an Arbeitsmigration. Das war seit vielen Jahren nicht so. Fachkräftemangel ist ja nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern ein Thema.”

Dabei leide Ost- und Mitteleuropa ostereuropäischen Länder unter einem “teils noch ausgeprägteren Mangel an Arbeitskräften. Dort wirkt sich jetzt der Einbruch der Geburtenrate nach dem Fall des Eisernen Vorhangs aus, das Schulsystem entlässt wenig junge Leute - für den eigenen Arbeitsmarkt, aber auch für den ausländischen. Was jetzt schon merkbar die Arbeitsmigration innerhalb EU-Europas verringert.

Russland ist eines der weltweit bedeutendsten Zielländer von Migration. Der kriegsbedingte Einbruch der russischen Wirtschaft bringt nun die regionale Migrationsordnung ins Wanken. Franck Düvell, Universität Osnabrück

Düvell verweist auf Inflation als Treiberin von Migration. Dies könnte in Ländern wie Iran und der Türkei, die viele Migrant:innen beherbergen, aber besonders stark unter Inflation leiden, zu “sekundärer Migration” führen, also Zugewanderte zum Weiterziehen nötigen. Ein weiterer Hotspot könnte Russland werden, eines der weltweit bedeutendsten Zielländer von Migration, vor allem aus den deutlich ärmeren Staaten in Zentralasien”.

Der kriegsbedingte Einbruch der russischen Wirtschaft bringe “nun aber die regionale Migrationsordnung ins Wanken”. Migration nicht nach, sondern aus Russland könnte in den kommenden Jahren noch weiter zunehmen, schätzt Düvell. Auch China könnte “mehr und mehr Migration anziehen”, nachdem seine jahrzehntelange Bevölkerungspolitik das Verhältnis alt zu jung drastisch Richtung Alterung verschoben hat.

Etwa die Hälfte der weltweiten Migration gehet von Süden nach Süden.

Düvell weist auf etwas Weiteres hin, die deutliche Reduzierung, der “weitgehende Stillstand” von Migration während der Pandemie ab 2020. Das sei “ein historisch wohl weitgehend einmaliger Vorgang, der zeigte, dass Staaten durchaus Mittel und die Macht haben, Migration zu unterbinden”.

Warum wandern - noch - deutlich weniger Frauen?

Frauen, die migrieren – oder gute Gründe haben, nicht zu migrieren – sind ein Schwerpuntk der Forschung von Finja Krüger. „Geschlechterunterschiede in der Migrationsentscheidung werden selten mitgedacht“, sagt Krüger.

„Hinter einer Migrationsentscheidung stehen viele ökonomische und nicht ökonomische Gründe. Lohnen sich die Kosten – und zu denen kann auch die Integration in eine neue Kultur gehören – für den potenziellen Nutzen der Migration wie z.B. ein höheres Einkommen? Frauen haben, so vermuten wir in der Forschung, andere direkte und indirekte Kosten der Migration als die Männer.

Wenn Frauen migrieren, wird zum Beispiel meist weniger in die Bildung der Kinder investiert.“ Thomas Liebig fordert „mehr Genderperspektive in der Einwanderungspolitik”. “Migration ist immer eine Kapitalfrage, eine Frage der Ressourcen im weitesten Sinne. Da geht es nicht nur um Geld für die Kosten der Migration.

Es gehe auch um Kraft, physische und psychische. Dass Migration meist die junger Männer sei, habe auch damit zu tun. „Für die Ärmsten der Armen, Menschen, die hungern, ist Migration über weite Strecken kein Thema.”

Schaffen die Aufnahmeländer es, mehr Neue zu integrieren?

Nach Meinung der Fachleute lohnt sich der Blick auf die Geschlechterfrage auch für Integrationspolitik: “Eines der überraschendsten Ergebnisse unserer Arbeit ist, dass Integrationsmaßnahmen messbar einen größeren Effekt bei Frauen haben als bei Männern”, sagt Liebig.

In der Siemens-Förderklasse erlernen insgesamt 17 junge Flüchtlinge im Alter von 18 bis 24 Jahre unter anderem die Grundlagen der Elektrotechnik, Grundlagen manueller Werkstoffbearbeitung und das Löten elektronischer Schaltungen.

Katharina Spieß verweist auf Forschung, die nachweisen konnte, dass etwa der Kita-Besuch ihrer Kinder “die Integration der Mütter signifikant steigert. “Das funktioniert dann nicht über den erhobenen Zeigefinger “Du machst jetzt mal einen Sprachkurs”, sondern auf eine viel effektivere Weise.”

Überhaupt hätten “Frauen mit Migrationshintergrund ein enormes Potenzial, das viel zu oft vernachlässigt und übersehen wird”. Oft werde – bei Männern wie Frauen – fälschlich kulturelle Distanz und Ablehnung vermutet, sagt Spieß, etwa dahinter, dass ihre Kinder seltener Kitas besuchen.

Kultur ist zu häufig eine Ausrede fürs Nichtstun in der Integrationspolitik. Im Gegenteil: Wenn man etwas tut, ist der Effekt enorm. Thomas Liebig, Migrationsforscher der OECD

“Wir wissen aber aus vielen Studien, dass das Interesse im Mittel nicht geringer ist als bei den anderen Familie. Vielen fehlt es aber zum Beispiel an Informationen; sie wissen zum Beispiel nicht, dass man sein Kind in mehreren Kitas anmelden kann.” Auch Thomas Liebig hält “Kultur” für eine viel zu häufige “Ausrede fürs Nichtstun in der Integrationspolitik“.

Das Gegenteil sei richtig: “Wenn man etwas tut, ist der Effekt enorm. In Schweden ist die Einstellung zur Gleichheit der Geschlechter unter Eingewanderten fortschrittlicher als unter der Mehrheitsbevölkerung in Süd- und Südosteuropa!”

Und: Gegenden außerhalb der Metropolen könnten für Integrationsaufgaben wichtig werden: Eine Studie seiner OECD habe im letzten Jahr gezeigt: “Langfristige und soziale Integration gelingt ausserhalb von Ballungszentren häufig besser.“ Es müsse „aktiv etwas getan werden“ für das Land und kleinere Städte.

Die deutsche Bevölkerung wird immer offener für Einwanderung. Einstellungen zur Migration sind stark verwurzelt und recht stabil. Finja Krüger, Institut für Weltwirtschaft in Kiel

Die Voraussetzungen für eine aktive und erfolgreiche Integrationspolitik seien dabei auch in der eingesessenen Bevölkerung der Aufnahmeländer „gar nicht so schlecht, wie es oft erscheint“, sagt Finja Krüger. „Eine Bertelsmannstudie von Anfang des Jahres hat gezeigt, dass die deutsche Bevölkerung immer offener für Einwanderung wird“ – wobei gleichzeitig ein Teil der Bevölkerung findet, dass ihr strengere Grenzen gesetzt werden müssten. Einstellungen zur Migration seien „stark verwurzelt und recht stabil“.

Erforscht sei auch, so Krüger, dass die Angst vor Nachteilen für sich selbst – „der Ausländer nimmt mir die Arbeit weg“ gar nicht so bedeutsam ist, dafür aber die sozialen Ängste: Angst davor, dass die kulturellen Traditionen des eigenen Landes oder seine sozialen Normen verloren gehen.

„Dem lässt sich durch korrekte und sachliche Information abhelfen, durch Faktenvermittlung“, sagt Krüger. Auch direkter Kontakt zu Eingewanderten helfe „auch bei Leuten, die den klassischen Medien grundsätzlich nicht oder nicht mehr vertrauen.“ Interessant findet Krüger: „Das Vorurteil gegen Arbeitsmigrant:innen ist stärker als das gegen Geflüchtete.“

In Deutschland sei besonders auffällig, so OECD-Fachmann Liebig: „Migration wird sehr stark unter dem wirtschaftlichen Aspekt gesehen.“ Hier habe Angela Merkel ein großes und kaum gesehenes Verdienst“, die gleich zu Beginn ihrer Kanzlerschaft Integration nicht nur auf die Tagesordnung gesetzt habe, sondern sie auch „nicht mehr negativ labelte, sondern als Chance“.

Das habe die Debatte „kräftig verändert und im übrigen der Wirklichkeit angepasst“. „Das Wort vom Potenzial populär zu machen, wäre ein wichtiges Instrument”, sagt Katharina Spieß, um die ohnehin notwendige Einwanderung für die alteingesessene Bevölkerung akzeptabel zu machen. Die Wissenschaft könne dies mit Forschungsergebnissen unterfüttern.

Was folgt für Europa und D aus dem weltweiten Trend?

„Wir interessieren uns zu wenig dafür, was anderswo passiert“ findet Finja Krüger. „Dabei sollten wir auch aus Eigeninteresse hinschauen: Die Bevölkerung Deutschlands würde ohne Zuwanderung bereits seit 1972 schrumpfen.

Acht Milliarden Menschen leben inzwischen auf der Erde, wie die Vereinten Nationen Mitte November bekanntgaben. Das sind inzwischen mehr als dreimal so viele wie noch 1950. Doch die Menschheit wächst langsamer. Zwischen 1962 und 1965 jährlich noch um 2,1 Prozent, steigt die Zahl seit 2000 unter ein Prozent.

Gerade hat die Menschheit aber die Acht-Milliarden-Grenze geknackt. Wir müssten also in der Lage sein, Menschen aus dem globalen Süden gezielt anzusprechen, attraktiv für sie zu werden.“ OECD-Forscher Liebig rät Einwanderungsländern, sie sollten „Migranten nicht mehr als Einzelpersonen sehen, sondern in ihren Familienbezügen.

Fast die Hälfte der Personen, die Kanadas Statistik als Fachkräfteeinwanderer zählt, sind Kinder und Lebenspartner:innen!” Deutschland dagegen schaue “zu sehr darauf, dass wir jetzt gerade einen Engpass bei sagen wir IT-Ingenieuren haben und zu wenig darauf, wer die Fähigkeiten hat, die Deutschland in 20 Jahren voranbringen.“

Schon jetzt müsse aber die Anerkennung “von Kompetenz aus dem Ausland verbessert werden”. Dabei gehe es nicht einfach um formale Qualifikationen, “sondern um das Erkennen von Komptenzen und Lernfähigkeit”:

Deutschland müsse auch besser werden darin, “Basiskompetenzen zu vermitteln an Leute, die womöglich nicht lange genug die Schule besuchen konnten”. Finja Krüger verweist auf das Modell der bereits etablierten Ausbildungsspartnerschaften, die einer der Bausteine werden könnten, wie sie meint:

630 Milliarden US-Dollar werden Migrant:innen in diesem Jahr vermutlich erwirtschaftet haben, ein knappes Zehntel des globalen Sozialprodukts. Aber nur 3,6 Prozent der Menschheit sind Migrant:innen. Für viele Herkunftsländer sind die Überweisungen ihrer Landsleute im Ausland die wichtigste Finanzquelle.

“Hier finanzieren EU-Länder gezielt die Ausbildung von Menschen im Herkunftsland entsprechend der vom Zielland benötigten Fähigkeiten. Die Ausgebildeten haben anschließend gute Chancen, mit ihrer Qualifikation eine Anstellung in einem EU-Land zu erhalten.

Da immer ein gewisser Anteil, der Ausgebildeten im Herkunftsland verbleibt, kann solch ein System nachhaltig den Fachkräftemangel im Herkunfts- und Zielland bekämpfen.“ Liebig sieht auch gewaltige Defizite in dem, was er Migrationsinfrastruktur nennt, also Arbeitsverwaltung und Visastellen:

„Da ist Fachkräftemigration nach wie vor ein Nischengeschäft, das Tagesgeschäft drehe sich viel stärker um um Familiennachzug oder Flüchtlingsmigration und das präge auch die Einstellungen der entsprechenden Behörden. Da brauche es mehr spzeialistiertes Personal und Verwaltung . Ohne sie “bringt auch das beste Einwanderungsgesetz leider nur wenig”.

Kinder und zwar alle – unabhängig vom Migrationshintergrund - sind der Sockel unserer Bevölkerungspyramide, der schmaler geworden ist. Desto wichtiger ist es, von diesem Potenzial keines zu verschwenden und damit schon vor der Schule zu beginnen. C. Katharina Spieß, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

Bevölkerungsforscherin Spieß mahnt, auch die in den Blick zu nehmen, die bereits hier sind. Natürlich müsse man sich dringend um die Aus- und Weiterbildung neu ankommender Erwachsener kümmern. Aber: “Kinder und zwar alle – unabhängig vom Migrationshintergrund - sind der Sockel unserer Bevölkerungspyramide, der schmaler geworden ist.

Neues deutsches Einwanderungsrecht Die Ampel-Parteien haben sich vorgenommen, mehr Arbeitsmigration nach Deutschland möglich zu machen.

Geplant sind unter anderem weniger und migrationsfreundlichere Bürokratie und ein schnellerer Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft.

Mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht, das am Freitag verabschiedet wurde, sollen auch gut integrierte Ausländer:innen, die schon länger hier leben, die Chance auf gesicherten Aufenthalt bekommen.

Desto wichtiger ist es, „von diesem Potenzial keines zu verschwenden und damit schon vor der Schule zu beginnen.” Auch als Ökonomin sei sie überzeugt, dass dies besser sei, “als später viel Geld in die Reparatur von Versäumnissen zu stecken”. Da seien nicht nur das staatliche Bildungseinrichitungen gefragt.

Auch Sportvereine oder Musikschulen müssten ihre Ansprache womöglich ändern: “Kinder mit Migrationshintergrund sind gut in Schul-AGs vertreten, aber wenig in Angeboten außerhalb der Schule.”

.Dass sich die Anstrengen eines guten Migrationsmanagements lohnten, lässt sich auch an wirtschaftlichen Zahlen ablesen. Kanpp zwei Drittel derer, die weltweit migrieren, tun dies, um zu arbeiten“, sagt Finja Krüger.

Die Rücksendungen in Geld und Waren, die so genannten „remittances“ von Arbeitsmigrant:innen, seien „in den Ländern mit niedrigem und denen mit mittlerem Einkommen - China ausgenommen- der wichtigste Posten externer Finanzströme und das Dreifache der offiziellen Entwicklungshilfe, die dort ankommt. Für 2022 schätzen wir die Gesamtsumme auf 630 Milliarden US-Dollar.“

Und natürlich nicht nur in den Herkunfts-, sondern auch in den Aufnahmneländern, in Europa und Deutschland: „Migranten machen zwar nur 3,6 Prozent der Weltbevölkerung aus, generieren aber 9,4 Prozent des globalen Bruttosozialproduktes”, sagt Franck Düvell.

“Da sich in vielen Teil der Welt der Ausbildungsstand verbessert, hier ist insbesondere Afrika zu nennen, ist anzunehmen, dass der Beitrag von Migrierenden zum Wirtschaftswachstum noch weiter zuzunehmen wird.”

