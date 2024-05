Misshandelt, zertrümmert, erschossen Ein Ehrengrab für Spandaus Nazi-Opfer Erich Meier?

Am Mittwoch gibt’s wieder Käsestulle und starken Kaffee: Dann ist Bezirksverordnetenversammlung im Rathaus von Berlin-Spandau, also eine Art Lokalparlament im 260.000-Leute-Bezirk. Wer einen der 100 harten Holzstühle im Rathaussaal ergattern will, sollte spätestens 17 Uhr auf der Tribüne sein – dann geht’s los. Die Tagesmappe ist prall gefüllt und steckt voller Ideen: diesmal 210 Seiten. Hier einige der Themen, die der aktuelle Spandau-Newsletter des Tagesspiegels für Sie rausgefischt hat.